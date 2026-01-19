El Palencia CF se 'sube' al camión de Walter El Rifle Pandiani para luchar por el ascenso

Walter 'El Rifle' Pandiani durante su etama en el Miramar Misiones SAD @miramar_sad Instagram

El Palencia CF ha decidido 'subirse' al mítico camión del exfutbolista uruguayo Walter Pandiani, conocido como El Rifle, para tratar de lograr el ascenso a 2 RFEF.

El carismático delantero será el encargado de dirigir el banquillo de los morados hasta final de temporada. Actualmente, el equipo se encuentra en segunda posición del grupo 8 de 3 RFEF, a únicamente dos puntos del líder.

Pandiani es especialmente reconocido por su etapa como futbolista profesional, militando en equipos como el RCD Mallorca, con quien ganó una Copa del Rey, el RCD Espanyol, el Birmingham City, el CA Osasuna y el Villarreal CF, entre otros clubes.

🟣⚽ COMUNICADO OFICIAL



Walter Pandiani es el nuevo entrenador del Palencia CF.

Garra, liderazgo y una idea clara: “lo mejor está por venir”.

Palencia te espera, Rifle.

🤍💜 Bienvenido — Palencia Club de Fútbol (@palencia_cf) January 18, 2026

Inició su etapa en los banquillos en España, formándose como entrenador en categorías juveniles en el CD Masnou o el CE Europa. También ha dirigido al Dibba Al-Hisn SC de la Segunda División de Emiratos Árabes y en su país asumió el reto del ascenso desde la Segunda División con el CA Cerro.

Tras ello se hizo cargo del Albion FC hasta que en 2024 llegó al Miramar Misiones SAD, su última experiencia en un banquillo y en la que logró la permanencia en la máxima categoría uruguaya.

Ahora, El Rifle Pandiani asume el reto de seguir creciendo en el fútbol europeo. Y lo hará desde el Palencia CF, con los que asegura, según reza su lema, "lo mejor está por venir".

Pandiani no fue únicamente conocido por su desempeño sobre el terreno de juego, sino que su carismática personalidad también le llevó al estrellato mediático.

Uno de los momentos más destacados de su popularidad vino empujado por el medio de transporte que utilizaba para acudir a los entrenamientos. Lejos de hacerlo en un turismo, lo habitual, lo hacía en una cabeza tractora de un camión, que, según ha reconocido en múltiples entrevistas, era su gran afición.