La Fiscalía traslada al juzgado la denuncia por desobediencia contra la constructora de la línea de AVE en Palencia

Construcción un muro en el Camino Viejo de Husillos en una foto de archivo Brágimo ICAL

La denuncia del Ayuntamiento de Palencia contra Lantania S.A.U., constructora de la línea de AVE entre la ciudad y Aguilar de Campoo, por posible desobediencia durante los trabajos nocturnos ya está en manos del juzgado de guardia.

Así lo ha informado este viernes la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, a los concejales de la Junta de Gobierno Local. La Fiscalía, una vez ha recibido la denuncia del Consistorio, ha decidido dar trámite y remitírselo al juzgado.

Fue el pasado 28 de noviembre cuando el Ayuntamiento de Palencia resolvió el expediente sancionador contra la compañía, imponiéndole una multa de 228.000 por una infracción administrativa de carácter "muy grave" en materia de ruidos.

Ese mismo día, el Consistorio palentino informó de que había puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial los trabajos de la empresa en el Camino Viejo de Husillos, ya que consideraban que los hechos podían constituir un presunto delito de desobediencia.

El concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, decidió incoar de oficio el expediente sancionador por "incumplirse la sanción accesoria de prohibición definitiva del desarrollo de cualquier actividad ruidosa en el tramo horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas en la obra de construcción de la citada plataforma de la línea de Alta Velocidad".

Junta de Gobierno Local

En otro orden de cosas, la sesión de la Junta de Gobierno Local ha servido también para aprobar la previsión de ingresos y los precios públicos propuestos para las diferentes actuaciones que forman parte de la programación del 'Programa Invierno Cultural 2026'.

Este último se celebrará durante los meses de enero, febrero y marzo. Los precios oscilan entre los 8 y los 25 euros la entrada normal y de 6 a 20 la reducida. Los abonos, en su caso, van de los 80 a los 100 euros.