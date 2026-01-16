La Diputación de Palencia culmina la mejora del Barrio de Bodegas de Astudillo casi 270.000 euros después

Ángeles Armisén ha visitado las obras recientemente finalizadas en el Barrio de Bodegas de Astudillo

El Barrio de las Bodegas de Astudillo (Palencia) ha culminado ya las obras de mejora del enclave después de más de 269.000 euros de inversión destinados a la recuperación ambiental y la mejora del paisaje urbano y la eficiencia energética de este singular territorio del Cerrato Palentino.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada por el alcalde de Astudillo, Luis Santos, y los diputados provinciales Urbano Alonso y Eduardo Tejido, ha visitado los trabajos recientemente finalizados.

En la visita se ha puesto en valor el conjunto de obras ejecutadas que han propiciado una mejora del entorno en los barrios de bodegas, un reforzamiento de la seguridad y accesibilidad, y el realzamiento del patrimonio histórico y cultural del municipio, ubicado en las laderas del Castillo de la Mota, que está declarado Bien de Interés Cultural.

Entre los trabajos realizados destaca la restauración ambiental del entorno del barrio, que ha contado con un presupuesto, IVA incluido, de 134.854 euros y ha sido ejecutado por Viveros Pisuerga S.L.

Las obras han frenado la degradación del entorno, mejorado la evaluación natural de las aguas y garantizado un tránsito más seguro para vehículos y peatones, sobre todo en épocas de lluvia.

También se ha impulsado la eficiencia energética del sistema de iluminación, con una inversión cercana a los 42.000 euros, IVA incluido, a través de la instalación de iluminación LED ornamental que hace destacar monumentos emblemáticos como el Castillo de la Mota, el Arco de San Martín o la Iglesia de Santa Eugenia.

Al sistema de iluminación LED se le han incorporado sistemas de control que reducen la contaminación lumínica, además de respetar el valor patrimonial del conjunto.

Durante la visita también se han comprobado las obras de mejora del paisaje urbano del Barrio de Bodegas, ejecutadas con un presupuesto base que ha alcanzado 92.500 euros.

Han incluido la mejora de escorrentías y drenajes, la sustitución de pavimentos, la poda y tratamiento de vegetación o la renovación del mobiliario urbano, favoreciendo una mayor integración funcional y visual del barrio con el entorno histórico.

Las actuaciones están enmarcadas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino, que está financiado con fondos europeos Next Generation EU. Estos se desarrollan fruto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Astudillo y la Diputación de Palencia.

El PSTD dispone de un presupuesto de 2 millones de euros, de los que el 90% ya han sido movilizados. El 51% de las actuaciones ya han sido ejecutadas o están en ello, el 38% están adjudicadas o en fase final de contratación y el 11% que queda será licitado en breve.