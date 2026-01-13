Tellado, contundente sobre el acuerdo de financiación de Sánchez y Junqueras: “Es un atraco a mano armada”

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha participado en la tarde de este martes, 13 de enero, en la reunión de la Junta Directiva Provincial del Partido Popular de Palencia donde ha considerado “un atraco a mano armada” a todos los españoles el acuerdo bilateral de Sánchez y Junqueras sobre financiación.

Tellado ha denunciado “el papelón de algunos dirigentes socialistas” como el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, al que ha acusado de “estar callado como puerta” sobre un acuerdo que se ha “cocinado a escondidas y en reuniones clandestinas”.

"Así se decide el futuro de España: en citas secretas del presidente de un Gobierno corrupto con separatistas condenados por la Justicia. ¿Con Puigdemont también lleva meses reuniéndose en secreto?", se ha preguntado Tellado.

Se ha vuelto a preguntar si “¿No tienen nada que decir los socialistas de Castilla y León ante el golpe al sistema de financiación? Añadiendo que “¿De verdad van a votar a sus diputados en el Congreso para liquidar el principio de igualdad y solidaridad?”.

Tellado ha pedido la “máxima movilización en Castilla y León para golear y dejar en la lona al PSOE como se ha hecho en Extremadura” porque “hay que ganar, y ganar bien, con una mayoría holgada para desarrollar el proyecto del PP sin ataduras”.

Insiste en que la única forma de bajar los precios de la vivienda es aumentando la oferta porque faltan 700.000 casas en España y cada año ese déficit aumenta en 160.000.

Recetas “reales y solventes”

El secretario general del PP ha asegurado además que el PP “tiene recetas reales y solventes” para afrontar el drama de la vivienda, apostando por aumentar la oferta, garantizar la seguridad jurídica y activar un plan que reduzca burocracia, movilice suelo y combata la ocupación ilegal

Insiste en el objetivo de construir un millón de viviendas en la próxima legislatura como parte de un proyecto reformista para devolver la estabilidad, la decencia y un Gobierno digno a España

"Y eso solo se consigue construyendo más y garantizando la seguridad jurídica. Es el único camino, y este Gobierno es incapaz de dar un solo paso en esa dirección", subraya.

Seguridad nacional

Tellado ha advertido de que el PP no permitirá que Sánchez “utilice la seguridad nacional, la política exterior y la defensa como cortinas de humo” para tapar su precariedad parlamentaria, su corrupción masiva y su descomposición política

Ha subrayado, además, que, frente al desgobierno de Sánchez, el PP representa "esa vocación de gobernar para todos", con medidas concretas para ayudar a pymes y autónomos y mejorar los servicios públicos

"El Gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie y, por supuesto, el PP no se lo garantizará. Sus socios no se fían de Sánchez; nosotros, mucho menos", destaca en relación a la reunión que mantendrán Feijóo y Sánchez

Tellado ha añadido que el Ejecutivo “ha entrado en una fase terminal marcada por la corrupción”, con "una decena de investigaciones en marcha" por saqueo, clientelismo y enchufismo, y advierte de que el Gobierno está "colapsando en los tribunales de Justicia" mientras intenta tapar su descomposición política con cortinas de humo

Ha concluido que España necesita "restaurar el orden y la ley" y recuperar un Gobierno que gobierne para todos, donde "el dinero de todos se reparta entre todos", defendiendo que el cambio político pasa por devolver la dignidad a las instituciones y un presidente "a la altura de los españoles".

Armisén, también contra Sánchez

La presidenta del Partido Popular de Palencia, Ángeles Armisén, cargó hoy duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de “gobernar porque ha indultado a otros” y de reunirse con “uno de los que ha indultado para seguir gobernando”, en referencia al encuentro con el líder de ERC, Oriol Junqueras. A su juicio, ese pacto se traduce en un nuevo modelo de financiación autonómica “más desigual y menos solidario” que perjudica especialmente a comunidades como Castilla y León y Galicia.

Armisén realizó estas declaraciones durante la reunión de la Junta Directiva Provincial del Partido Popular de Palencia, un acto en el que participó el secretario general del partido, Miguel Tellado, y en el que la dirigente popular subrayó que 2025 será un “año decisivo” tanto para ganar las próximas elecciones autonómicas como para “estar preparados para el gran proyecto nacional liderado por Alberto Núñez Feijóo y alcanzar el Gobierno de España", señaló en declaraciones recogidas por Ical.

En su intervención, la presidenta provincial defendió que el PP representa “la política del servicio público frente a la polarización” y acusó al PSOE de anteponer “los intereses particulares a los generales”, de normalizar la corrupción y de “subastar la igualdad, la legalidad y los principios democráticos a cambio de un puñado de votos”. Frente a ello, reivindicó un partido “construido de abajo arriba”, con una fuerte implantación municipal y presencia diaria en el medio rural.

Armisén también arremetió contra la alcaldesa de Palencia y secretaria general del PSOE, Miriam Andrés, a la que definió como “una convencida del sanchismo” y “alumna aventajada de decir una cosa y hacer otra”. Criticó su llegada y permanencia en el poder “pactando con minorías a cualquier precio”, en alusión al pacto de gobernabilidad con Vamos Palencia y denunció decisiones como la subida del IBI, que supondrá, según afirmó, “pagar el doble en diez años". La presidenta señaló que Andrés dejará la alcaldía "sin ningún proyecto transformador”.

Asimismo, cuestionó las recientes visitas de ministros del Gobierno a Palencia, acusando al Ejecutivo de Sánchez de “ni gobernar ni dejar gobernar”, y calificó de “metáfora del sanchismo” la imagen del Gobierno reunido en torno a una excavadora durante el anuncio de medidas en materia de vivienda. “Un gobierno que no nos merecemos, ni por lo que hace, ni por todo lo que destruye y enfrenta”, afirmó.

En materia de financiación autonómica, Armisén denunció que Castilla y León solo recibirá 271 millones de euros de los 21.000 millones a repartir, “diecisiete veces menos que Cataluña”, y advirtió del impacto que estas decisiones tienen en los servicios públicos, los ayuntamientos y los ciudadanos, que “pagan más impuestos que nunca”.

La presidenta del PP de Palencia hizo una llamada a reforzar el proyecto popular desde el territorio y defendió la “política útil”, la igualdad entre españoles y medidas para frenar la pérdida de autónomos, el recorte de la PAC y la falta de oportunidades. “Vamos a salir a ganar para gobernar, porque queremos mejorar nuestra tierra, porque lo que se quiere se cuida”, afirmó.