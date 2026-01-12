La noche en llamas en Palencia: seis vehículos y una empresa afectados por un incendio en el polígono

La Policía Local y los Bomberos han intervenido durante la madrugada de este lunes en un incendio declarado en la calle Sevilla en Palencia, ubicada en el polígono industrial de la ciudad, que ha afectado a una empresa y a seis vehículos.

El aviso se recibió pasadas las 2:30 horas, cuando un trabajador del servicio de grúa alertó a la central de emergencias de que al menos tres vehículos estaban ardiendo en la vía pública, en las inmediaciones del depósito municipal de vehículos.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de Policía Local y Bomberos, que comprobaron a su llegada que las llamas no solo afectaban a los vehículos estacionados en la calle, sino que también se habían extendido a las instalaciones de una empresa próxima.

Una vez sofocado el incendio, los agentes de la Policía Local lograron identificar a los propietarios de cinco de los seis vehículos afectados, así como a los responsables de la empresa dañada, a quienes se informó de los derechos que les asisten.

Horas después del inicio del suceso, responsables de la empresa afectada comunicaron que el fuego se había reavivado en una de las furgonetas calcinadas, lo que obligó a una nueva intervención de los Bomberos para extinguir completamente las llamas.

Según los primeros indicios, el origen del incendio podría estar relacionado con un fallo eléctrico en uno de los vehículos, aunque las causas exactas continúan bajo investigación.