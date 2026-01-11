Una familia con dos niños cae con su coche por un desnivel en Brañosera

Una familia ha sufrido este domingo un accidente de tráfico en el término municipal de Brañosera después de que el turismo en el que viajaban se saliera de la vía y cayera por un desnivel en la carretera PP-2203, a unos 800 metros del refugio El Golobar.

Según la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el aviso se ha recibido a las 11.30 horas. En la llamada se alertaba de la salida de vía de un turismo que había caído por un desnivel, aunque, pese a lo aparatoso del siniestro, los cuatro ocupantes han conseguido salir del vehículo por su propio pie y regresar hasta la carretera.

En el coche viajaban dos adultos, un hombre y una mujer, y dos menores. En un primer momento, se ha solicitado asistencia sanitaria únicamente para la mujer, que se encontraba consciente y herida.

Desde la sala del 1-1-2 se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha desplazado una ambulancia hasta el lugar del accidente para atender a la herida y evaluar la situación del resto de ocupantes.