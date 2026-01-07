Subastan en Palencia una nave industrial de 1.000 m2 por 64.500 euros: con tres accesos y 7 metros de altura

El portal especializado Escrapalia ha puesto en subasta pública una nave industrial independiente en el municipio palentino de Barruelo de Santullán.

El inmueble, tasado en más de 235.000 euros, parte con un precio inicial de 64.500 euros, lo que supone un descuento del 73% sobre su valor de tasación.

La nave se ubica en la Unidad de Actuación S.A.U.I.-2, Solar del Polígono 23, en un entorno, que el portal asegura que es un "enclave estratégico" del norte de Castilla y León.

La nave industrial por dentro

El edificio se encuentra a 15 kilómetros de Aguilar de Campoo y cuenta con acceso directo a corredores logísticos relevantes de la provincia.

El inmueble dispone de 1.000 metros cuadrados útiles y se organiza en dos almacenes de 645 y 325 metros cuadrados. La altura interior alcanza los siete metros y la fachada principal cuenta con tres puertas de acceso para vehículos, lo que facilita las operaciones de carga y descarga.

La construcción presenta una planta rectangular optimizada para almacenamiento y se asienta sobre una parcela de 1.560 metros cuadrados.

El solar tiene doble frente a vía pública, orientado al norte y al oeste, una característica que amplía sus posibilidades de uso industrial y logístico.

El activo se ofrece como propiedad industrial libre, totalmente desvinculada de cualquier actividad comercial en curso. El portal lo define como "ideal para empresas logísticas, distribuidoras, almacenes o inversores" interesados en implantarse en una zona con bajo coste operativo y buena conectividad.

También se contempla su uso por parte de operadores del sector del mueble o de los electrodomésticos que requieran espacio de stock e infraestructura, así como por fondos especializados en activos tangibles con estrategias de reposicionamiento territorial.

De forma complementaria, dentro del mismo procedimiento concursal, se están liquidando otros activos tangibles independientes.

Entre ellos figuran 42 lotes de electrodomésticos nuevos, la mayoría en su embalaje original, 14 lotes de mobiliario de exposición y dos vehículos comerciales.

Concurso de acreedores de la empresa local García y Moreno Basán S.L.

El inmueble procede del concurso de acreedores de la empresa local García y Moreno Basán S.L., dedicada a la venta de electrodomésticos y muebles de cocina, cuyo procedimiento se tramita ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palencia.

Por encargo de la Administración Concursal, la enajenación de los activos se realiza mediante subasta extrajudicial. La operación se gestiona a través de Surus como entidad especializada, que utiliza la plataforma Escrapalia para la celebración de la subasta pública.

Dentro del mismo proceso concursal también se encuentra en subasta la unidad productiva de la empresa. Su configuración, que incluye contratos laborales y una actividad comercial concreta, reduce su atractivo a perfiles de comprador muy específicos.

La subasta de la nave industrial permanecerá abierta hasta el próximo 22 de enero. El portal recuerda que pueden participar personas físicas, autónomos, empresas o inversores, previa inscripción gratuita en la plataforma Escrapalia.

Para presentar pujas es necesario constituir un depósito de garantía de 16.125 euros en el caso de la nave industrial. Este importe será devuelto íntegramente a los participantes que no resulten adjudicatarios del inmueble.