La Diputación de Palencia invierte casi 1,2 millones de euros en Buenavista de Valdavia en los últimos diez años

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, en Buenavista de Valdavia, con su alcalde, Héctor Marcos Fernández

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha visitado Buenavista de Valdavia para conocer las principales actuaciones impulsadas por la institución provincial en el municipio.

La visita institucional se ha desarrollado junto al alcalde, Héctor Marcos Fernández, y ha contado con la presencia de los diputados de zona Adolfo Palacios y Miguel Abia, además del diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso.

Una de las actuaciones destacadas ha sido la rehabilitación de una nave municipal, con una inversión total de 21.428,57 euros.

La Diputación ha aportado 15.000 euros para mejorar este espacio de uso municipal, que ha sido objeto de distintas reformas a lo largo de los años con el objetivo de adaptarlo a las necesidades del municipio.

Durante la visita también se ha comprobado el resultado de la pavimentación de los entornos de la iglesia, una obra ya finalizada que ha contado con un presupuesto de 67.584,30 euros.

La Diputación ha financiado 39.404,14 euros de esta actuación, que ha permitido renovar una de las plazas más concurridas del municipio y solucionar problemas de baches, firme deficiente y capacidad del colector general.

En materia de mejora urbana, se ha actuado en la Avenida del Carmen y la Carretera de Cervera mediante la renovación de aceras y bordillos con adoquín.

La inversión total ha sido de 48.000 euros, con una aportación provincial de 33.600 euros. La actuación, ya concluida, ha apostado por materiales más duraderos y con mayor valor estético.

La Diputación ha colaborado igualmente en la renovación de las redes de abastecimiento, con un presupuesto de 14.771 euros.

El 80 % de esta inversión, 11.816,80 euros, ha sido financiado por la institución provincial dentro de una estrategia iniciada en 2023 para modernizar las infraestructuras hidráulicas del municipio.

En el ámbito de los edificios públicos, en 2024 se ha llevado a cabo la mejora de la envolvente térmica del Ayuntamiento mediante la sustitución de ventanas.

Esta actuación ha supuesto una inversión de 14.960,67 euros, con una aportación de la Diputación de 10.472,47 euros, orientada a mejorar la eficiencia energética del edificio.

De cara a 2025, está prevista la instalación de una silla salvaescaleras en la Casa Consistorial, con un presupuesto de 11.067,60 euros.

La Diputación financiará 7.747,32 euros de esta actuación, que permitirá mejorar la accesibilidad al edificio municipal y facilitar el acceso a todos los vecinos.

Ángeles Armisén ha señalado que estas actuaciones "reflejan el compromiso firme de la institución provincial con el medio rural, garantizando servicios de calidad, accesibilidad y la mejora continua de las infraestructuras, independientemente del tamaño de los municipios".

La Diputación de Palencia recuerda que, desde 2015, ha destinado a Buenavista de Valdavia una inversión total de 1.199.581,45 euros.

Estos fondos, apuntan, se han orientado a la mejora de infraestructuras municipales y al apoyo a la cultura, el deporte, el empleo y la atención a las personas, con el objetivo de contribuir de forma directa a mejorar la calidad de vida de los vecinos.