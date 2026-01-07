Aparece un lobo ibérico muerto en la Montaña Palentina: la Junta descarta que sea furtivismo tras la autopsia

La Junta de Castilla y León ha desmentido un supuesto caso de furtivismo de lobo en el Parque Natural de la Montaña Palentina tras la denuncia presentada por la asociación Ascel.

Los informes veterinarios oficiales concluyen que la muerte del ejemplar se produjo por una pelea con otro cánido y descartan cualquier indicio de disparo o actividad furtiva.

El caso ha salido a la luz tras el hallazgo el pasado mes de diciembre del cadáver de un lobo juvenil en el municipio de La Pernía, dentro del espacio natural protegido.

Imagen del lobo ibérico que ha aparecido muerto en la Montaña Palentina Asociación Ascel

Ascel comunicó los hechos a la Jefatura del Seprona y presentó una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por un presunto delito contra la fauna, al amparo del artículo 334 del Código Penal.

Según recoge la denuncia de la asociación, el ejemplar, un macho de unos siete meses, presentaba "claros indicios" de haber muerto por un disparo de rifle.

En su comunicado, Ascel sitúa la Montaña Palentina como uno de los focos más activos de caza ilegal en Castilla y León y denuncia un furtivismo "recurrente" contra el lobo y otras especies protegidas.

Mientras que la Junta de Castilla y León ha desmentido tajantemente que se trate de un episodio de furtivismo. La administración autonómica explica que el ejemplar fue recogido por agentes medioambientales el 6 de diciembre y trasladado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Burgos al día siguiente para su análisis.

La necropsia fue realizada el 9 de diciembre por veterinarios especializados de los centros de recuperación de fauna silvestre de la Junta, y en el mismo se identifica al animal como un macho de lobo ibérico de poco más de seis meses de edad y con un peso de 26 kilos.

La Junta ha detallado que dicho informe recoge que las lesiones más importantes se localizaron en el cuello y la cabeza. Los veterinarios detectaron pequeños orificios en la piel del cuello, de aproximadamente un centímetro de diámetro, con desgarros profundos en el tejido subcutáneo, junto a una congestión y hemorragia muy marcadas.

El informe describe un hematoma intenso en la glotis, así como hematomas severos en la musculatura temporal izquierda y en la parte rostral del maxilar derecho. También se observaron lesiones menores en otras zonas del cuerpo, compatibles con mordiscos de contención.

Según la Junta, todas las heridas encontradas son compatibles con una pelea con otro cánido, "posiblemente otro lobo". La causa de la muerte fue una lesión por mordisco en la zona de la glotis, junto con las lesiones del cuello y la cabeza, descartándose otras causas externas.

El estudio radiológico realizado al ingreso no mostró restos de proyectiles metálicos, por lo que se descarta un disparo como causa del fallecimiento.

Además, se tomaron hisopos de saliva en las mordeduras para confirmar el origen de las lesiones, con resultados aún pendientes.

La administración autonómica añade que, poco después del levantamiento de este ejemplar, se localizó otro lobo juvenil muerto a escasa distancia, con lesiones compatibles con agresiones intraespecíficas, lo que refuerza la hipótesis de que ambos episodios estén relacionados.

En su comunicado, la Junta solicita a asociaciones y particulares "rigor en las comunicaciones" sobre la mortalidad de fauna silvestre, especialmente en el caso del lobo, con el objetivo de favorecer su coexistencia con la ganadería en el medio rural.

Por último, la Consejería de Medio Ambiente reitera su compromiso con la gestión del lobo ibérico, pese a las limitaciones de la normativa nacional, y subraya que mantiene la "denuncia y persecución" de todos los ilícitos penales de los que tenga conocimiento.

Ascel, por su parte, considera que el furtivismo "campa a sus anchas" en la Montaña Palentina y en la Reserva Regional de Caza Fuentes Carrionas.

La asociación califica de "lamentable e indecente" la gestión de estos espacios y critica un modelo que, a su juicio, convierte los parques naturales en "parques de atracciones" o "mataderos de fauna salvaje".