Incendio en una vivienda en Paredes de Nava: tres personas acaban en el hospital

Imagen de un vehículo de los bomberos de la Diputación de Palencia. Brágimo Ical

Un incendio declarado en una vivienda de Paredes de Nava ha movilizado a los servicios de emergencia a primera hora de la mañana de este lunes, 5 de enero.

El aviso se recibió a las 07:16 horas, tras varias llamadas de vecinos de la Avenida Berruguete que alertaban de la salida de llamas por las ventanas de un piso situado en un bloque de viviendas frente a la estación de tren.

Desde el centro de emergencias se dio aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Palencia. Asimismo, de manera preventiva, se informó a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que desplazó al lugar una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Los recursos sanitarios no tuvieron que atender a ninguna persona en el lugar del suceso y se retiraron posteriormente.

No obstante, tres personas afectadas se trasladaron por sus propios medios al centro de salud de la localidad para ser valoradas. Más tarde, desde dicho centro se solicitó el traslado de dos de ellas al hospital de Palencia.

Finalmente, fueron tres los pacientes trasladados al hospital de Palencia en una ambulancia de soporte vital básico: dos mujeres de 75 y 61 años y un hombre de 82 años.