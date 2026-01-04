La Junta liberará nueve ejemplares de lince ibérico en el Cerrato palentino en la primavera de 2026

En la imagen la hembra Vouga de Portugal el dia 29 de abril cuando fue liberada en Astudillo(Palencia) Brágimo Ical

La Junta de Castilla y León liberará en la primavera del próximo año nueve ejemplares de lince ibérico procedentes del programa de cría en cautividad, que se sumarán a los ya introducidos en el Cerrato palentino durante 2025.

En este último año, se han liberado un total de nueve ejemplares, de los cuales seis procedían de cautividad y tres de traslocaciones. Actualmente, el balance arroja cinco ejemplares en campo y cuatro fallecidos: tres por atropello en las carreteras A-67, P-405 y P-412, y uno por ahogamiento en el Canal de Villalaco.

Además, en los próximos días se procederá a la liberación de dos ejemplares adultos, el macho Fausto y la hembra Nala, procedentes de centros de cría en Portugal y Cáceres.

Estos linces, que ya han completado su etapa reproductiva, permitirán reforzar el hábitat y facilitar el establecimiento de otros individuos. Al igual que el resto de la población liberada, contarán con seguimiento GPS para analizar su adaptación al medio.

Pese a las bajas, la Junta califica como muy positivo el primer año de reintroducción en el Cerrato, la primera área del norte de la península Ibérica. La tasa de supervivencia del 56 % se sitúa en los valores medios de la especie y por encima de otros proyectos de felinos.

Asegura el Ejecutivo regional que la telemetría confirma el buen asentamiento de los linces debido a la calidad del hábitat y la abundancia de conejo. Para consolidar el proyecto, la administración ha invertido más de dos millones de euros en mejoras de hábitat, convenios con propietarios y medidas para reducir la mortalidad no natural.

Entre las actuaciones de seguridad destacan los proyectos de vallado en la P-405 y P-412, con una inversión de 1,3 millones de euros, y la instalación de señalización específica. También se desarrolla una prueba piloto con sensores de fibra óptica para monitorizar en tiempo real el paso de fauna mediante micro-vibraciones acústicas.