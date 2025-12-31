Tarde de incendios en Palencia: dos fuegos en las cocinas de un establecimiento de Modesto Lafuente y de una vivienda

Dos incendios originados esta tarde en Palencia capital han movilizado a los bomberos, Policía Nacional y Policía Local.

El primero de ellos ha tenido lugar a las 14:25 horas, cuando el 112 ha recibido una llamada que comunicaba que había mucho humo en una vivienda en el número 13 de la calle Anastasia Santamaría.

Según indican, se había quemado una sartén y se solicita asistencia sanitaria para una persona por lo que Sacyl envía una unidad medicalizada de Emergencias Sanitarias al lugar.

Posteriormente, a las 16:11 horas, se da aviso de humo en un establecimiento hostelero de la Avenida Modesto Lafuente, en concreto en el número 9.

Los bomberos han tenido que intervenir puesto que se había originado un fuego en la cocina, sin embargo, no había heridos y no ha sido necesaria la asistencia de Sacyl.