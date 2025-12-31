108 pares de zapatillas falsas y casi 12.000 euros en juego: investigado un hombre en Palencia

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre de 35 años, de nacionalidad española, como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial, tras la adquisición de más de un centenar de pares de zapatillas deportivas falsificadas de marcas reconocidas.

Los hechos se produjeron la semana pasada durante una inspección preventiva contra el contrabando y el envío de mercancía ilícita llevada a cabo en una empresa de paquetería de la capital palentina.

En el transcurso de la actuación, los agentes localizaron hasta nueve paquetes de grandes dimensiones dirigidos a un mismo destinatario, circunstancia que despertó sus sospechas.

Tras la inspección de los envíos, la Guardia Civil halló en su interior un total de 108 pares de zapatillas falsificadas.

El calzado presentaba claros indicios de falsificación, como la baja calidad de los materiales, defectos visibles en las costuras y un exceso de pegamento en las uniones de la suela. De haber sido productos originales, su valor en el mercado habría ascendido a unos 11.760 euros.

Una vez identificado el destinatario de la mercancía, se procedió a su investigación y a la instrucción de las correspondientes diligencias por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Las zapatillas intervenidas han quedado depositadas a disposición de la autoridad judicial.