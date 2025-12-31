Herido grave un niño de 13 años tras ser atropellado en Aguilar de Campoo

Un niño de 13 años ha resultado herido grave tras ser atropellado en la avenida de la Ronda, a la altura del número 6, en Aguilar de Campoo (Palencia).

A las 11:08 horas el 112 ha recibido el aviso, indicando que el menor tenía la pierna muy dañada tras ser atropellado por un turismo.

El 112 traslada el aviso a la Policía Local de Aguilar de Campoo, a la Guardia Civil de Palencia y a Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico del centro de salud de Aguilar para atender al herido.

La ambulancia trasladó al menor, acompañado por el personal médico, al Complejo Asistencial Universitario de Palencia.