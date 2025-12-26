La Diputación de Palencia cierra 2025 con 150.000 € en ayudas a la natalidad para 268 familias de pueblos de la provincia

Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación de Palencia, con niños de la provincia. Fotografía: Diputación de Palencia.

Casi 150.000 euros. Eso es lo que ofrecido la Diputación de Palencia en este año 2025 para ayudar a un total de 268 familias del medio rural de la provincia de Palencia.

Ha sido este viernes, 26 de diciembre, cuando en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado la quinta y última resolución que reparte un total de 13.275 euros a un total de 22 familias.

La primera resolución repartió 38.000 euros entre otras 70 familias, la segunda otros 24.000 entre 50 familias, lo que supone que, con la tercera, llegaba a 71 familias con 37.750 euros, mientras que la cuarta llegó a otras 69 familias a las que se les concedió 36.069 euros esta cuarta llega a 69 familias y supone una inversión de 36.069 euros,

Las cuantías aprobadas oscilan entre los 150 euros y los 900 euros. Con esta línea de ayudas, la Diputación pone de manifiesto su apoyo a la infancia y a las familias que deciden tener hijos en el medio rural, que resuelve en cinco convocatorias parciales.

En 2024, fueron un total de 225 progenitores, adoptantes o familias del medio rural los beneficiarios que recibieron 160.000 euros, la cuantía total de la dotación presupuestaria de la convocatoria.

Estas ayudas ponen de manifiesto la apuesta de la Institución por la natalidad en nuestros pueblos. En los últimos 10 años, esta línea ha registrado un incremento en su partida de un 357 por ciento.

