Un pellizco previo al Gordo de Navidad de 176.657 euros cae en Palencia: único ganador de la Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 20 de diciembre de 2025, ha dejado un premio de segunda categoría en Palencia. Un único boleto acertante que le otorga un premio de 176.657,14 euros.

El billete premiado de segunda categoría fue validado en la Administración de Loterías número 14 de Palencia capital, en el número 12 de la avenida Manuel Rivera.

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 33, 30, 42, 31, 7 y 46. El número complementario fue el 6 y el reintegro correspondió al 5. La recaudación total del sorteo ascendió a 2.793.266 euros, reflejando una participación significativa en esta jornada.

En la primera categoría, correspondiente a seis aciertos, no se registraron boletos ganadores. Esto ha generado un bote que se pondrá en juego en el próximo sorteo. En caso de que exista un único acertante, podría obtener un premio de hasta 3,2 millones de euros.

El reparto de premios del sorteo refleja también 73 acertantes de tercera categoría, con cinco aciertos, y 4.872 boletos premiados en cuarta categoría. Además, hubo más de 93.000 acertantes de tres números y más de 560.000 reintegros, según los datos oficiales difundidos por Selae.