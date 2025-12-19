Muere un hombre tras caer desde un tejado de una cochera en un pueblo de Palencia

Un hombre de 65 años ha perdido la vida este pasado miércoles, 17 de diciembre, después de caer desde el tejado de una cochera de una vivienda particular en Tariego de Cerrato (Palencia).

Una llamada a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León alertó a los servicios de emergencia a las 17:33 horas, solicitando asistencia sanitaria para el hombre en una vivienda de la calle Arrabal del municipio palentino.

Hasta el lugar se movilizó el personal sanitario y una UVI móvil, que cuando llegaron únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.

Tras ello, el aviso se trasladó seguidamente hasta la Guardia Civil, para la investigación de los hechos, tal y como marca el protocolo judicial.