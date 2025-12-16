Una Navidad para disfrutar de toda su magia en Baltanás: programa completo de actividades 2025-2026

Baltanás con la decoración de Navidad Ayuntamiento de Baltanás

La localidad palentina de Baltanás ya está desarrollando las actividades programadas para estas fechas navideñas, que arrancaron el pasado 13 de diciembre.

Ahora, y hasta el próximo 5 de enero ha cuadrado un gran programa con actividades para todos los públicos durante estas fechas tan especiales.

Entre ellos, destacamos el Concierto de Año Nuevo en el Patio Barroco del Museo del Cerrato que va a correr a cargo del Cuarteto Tizona, organizado por el Ayuntamiento.

El domingo, 4 de enero de 2026, a las 18:00 y en el Salón de Actos del Ayuntamiento, habrá cine para todos los públicos en una película por determinar.

El lunes, 5 de enero, tendrá lugar la mítica Cabalgata de Reyes con salida a las 17:30 en el Parque de la Carolina. A las 18:00 en la Plaza España, Gran Cabalgata de Reyes.

A las 19:00 horas entrega de premios del VI Concurso de Balcones, Ventanas y Fachadas Navidad 2025-26.

A las 19.30 horas roscón y chocolate para todos los asistentes.

Les dejamos el programa completo a continuación: