Dos heridos, uno de ellos inconsciente, en una salida de vía en la CL-615 a la altura de Becerril de Campos

Ambulancia y helicóptero de Sacyl en una imagen de archivo Luis Cotobal

Un accidente de tráfico ocurrido este martes en la carretera CL-615, a la altura del kilómetro 13, en el término municipal de Becerril de Campos, ha provocado que dos personas resultaran heridas.

El suceso ha tenido lugar a las 10:08 horas, cuando varias llamadas alertaron a los servicios de emergencia de la salida de vía de un turismo.

En el interior del vehículo se encontraban dos ocupantes, un varón y una mujer, que habían quedado atrapados. Según las primeras informaciones, el varón se encontraba inconsciente, mientras que la mujer permanecía consciente.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Diputación, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias del Sacyl, que ha enviado asistencia sanitaria para atender a los heridos.

