Le cazan tres veces sin carnet en menos de una semana pese a la orden policial de no conducir: ha ocurrido en Palencia

Dicen que no hay dos sin tres, y esto se ha cumplido en Palencia. La Policía Local ha imputado tres delitos contra la seguridad vial por conducir careciendo de permiso a un mismo conductor en el plazo de menos de una semana.

Además, los hechos han dado lugar a la imputación de un delito de desobediencia grave por incumplir la orden expresa de los agentes de no volver a conducir tras la primera intervención.

El investigado, un varón de 48 años con numerosos antecedentes por intervenciones policiales, fue detectado por primera vez el 11 de diciembre.

En esa ocasión, a requerimiento de una patrulla de la Policía Nacional, la Unidad de Atestados de la Policía Local comprobó que el conductor circulaba con el permiso retirado por pérdida total de puntos, sin haberlo recuperado legalmente. Tras la intervención, se instruyeron diligencias y fue citado para un juicio rápido.

Tan solo un día después, el 12 de diciembre, el mismo individuo fue localizado nuevamente por agentes de la Policía Nacional conduciendo un vehículo, pese a la prohibición expresa.

Por estos hechos, se le imputó de nuevo un delito por conducir sin permiso y otro por desobediencia grave a agentes de la autoridad.

La reincidencia se produjo por tercera vez en la mañana de hoy, cuando una patrulla de la Policía Nacional identificó al investigado conduciendo su vehículo mientras se dirigía al Juzgado.

De nuevo, la Unidad de Atestados de la Policía Local se desplazó al lugar y le abrió diligencias por un tercer delito de conducción sin permiso.

Ante la situación, se requirió la presencia de un conductor debidamente habilitado, quien trasladó al investigado hasta los Juzgados, acompañado en todo momento por la Policía Local de Palencia para garantizar su comparecencia ante la autoridad judicial.