Localizado un cadáver en un terraplén cerca de Venta de Baños: podría ser el del motero desaparecido en agosto

Un cadáver fue localizado este domingo en una zona de difícil acceso situada en las inmediaciones de Venta de Baños (Palencia), concretamente en un terraplén ubicado en la bifurcación de las autovías A-62 y A-67.

El hallazgo se produjo sobre las 12.30 horas, cuando un ciudadano que transitaba por la zona observó el cuerpo entre una masa arbórea y alertó de inmediato a los servicios de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil, incluido un equipo de Policía Judicial, que se hizo cargo de las diligencias para determinar la identidad del fallecido y esclarecer las circunstancias del suceso.

Según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia, todo apunta a que podría tratarse del vecino de Venta de Baños que permanecía desaparecido desde el pasado 26 de agosto.

Las primeras comprobaciones realizadas por los agentes indican que tanto la vestimenta como la documentación halladas junto al cuerpo coinciden con las del hombre desaparecido, si bien la identificación definitiva queda pendiente de los análisis que deberán realizar los médicos forenses.

Desde que se tuvo conocimiento de la desaparición, la Guardia Civil ha liderado y coordinado un amplio dispositivo de búsqueda en el que han participado patrullas de seguridad ciudadana, la USECIC, motoristas del Seprona, drones del Equipo Pegaso, helicópteros del Servicio Aéreo y perros del Servicio Cinológico especializados en la localización de personas. Asimismo, se desplegaron efectivos del GEAS para rastreos en ríos.

En las labores de búsqueda también colaboraron vecinos y amigos del desaparecido, así como la Policía Local de Venta de Baños.