La Navidad toma las calles de Dueñas con un diciembre lleno de emociones y devoción a la Virgen de la O

Dueñas ya respira ambiente navideño. Con diciembre recién estrenado, el Ayuntamiento ha preparado un programa que invita a vecinos y familias a encontrarse, celebrar y compartir momentos que cada año se esperan con más cariño.

Las actividades comenzarán el 13 de diciembre, cuando los más pequeños llenen el Auditorio Municipal para disfrutar del teatro infantil Cuento de Navidad, una de esas citas que marcan el inicio oficioso de las fiestas en la localidad. La música, tan presente en la vida cultural del municipio, cobrará protagonismo pocos días después.

El 16 de diciembre, la Escuela de Música y la Asociación Cultural Musical Eldana ofrecerán Mi Primer Concierto… de Navidad, pensado para que los alumnos más jóvenes vivan la emoción del escenario. Y el 17, el Auditorio volverá a llenarse con su Concierto de Navidad, una cita que muchas familias tienen ya marcada como tradición.

Los Reyes visitan a los niños de Dueñas

La Virgen de la O

El 18 de diciembre, Dueñas vivirá una de sus jornadas más especiales: la Fiesta de la Patrona, la Virgen de la O. La misa de honor dará paso a la actuación del Grupo de Danzas Reyes Católicos en la Plaza de España, un momento que siempre despierta aplausos y recuerdos. La fiesta continuará por la noche en la Discoteca Gil, donde los sorteos de regalos prometen mantener el buen ánimo.

La Fiesta de la Patrona es, junto a San Isidro, la celebración más propia de Dueñas. El día de la Virgen de la O reúne a cofradías y vecinos en una tradición muy arraigada, marcada por las ofrendas ante su altar: espigas, frutos, dulces y productos de la huerta que después se comparten en un pequeño ágape.

Antiguamente, las autoridades invitaban a un refresco tras la misa mayor. Hoy, esa costumbre ha desaparecido, pero la salida del templo sigue siendo especial gracias al Grupo de Danzas Reyes Católicos, que llena la plaza de dulzaina, tamboril y bailes tradicionales.

Con esta festividad se cierra el calendario anual de Dueñas, dejando en vecinos y visitantes un recuerdo cálido y, a menudo, el deseo de regresar.

El fin de semana traerá uno de los actos más emotivos del programa: la Celebración de Bodas de Oro del Centro de Mayores, el 19 de diciembre. Será un homenaje sencillo, pero lleno de sentido, con misa, entrega de placas y la participación del Grupo de Danzas del propio centro. Una mañana para recordar trayectorias compartidas y celebrar vidas en común.

La coral también tendrá su espacio este año. El 20 de diciembre, la Iglesia de Santa María de la Asunción acogerá el Concierto de Navidad de la Coral Castilla Vieja, un momento de recogimiento y belleza que cada año reúne a numerosos vecinos.

Cabalgata de Reyes en la localidad de Dueñas

El 22 de diciembre, el Auditorio Municipal abrirá sus puertas a la Velada Benéfica organizada por Cáritas Parroquial. Niños de Catequesis y distintos grupos culturales subirán al escenario para ofrecer una tarde solidaria que terminará con la tradicional rifa y el reparto de regalos, un gesto que muchos esperan con ilusión.

Tras la Nochebuena, la agenda pensará de nuevo en los pequeños de la casa. El 26 y 27 de diciembre, el Frontón Municipal se convertirá en un parque infantil lleno de juegos y actividad, una manera perfecta de descargar energía en plenas vacaciones.

El nuevo año llegará también con música. El 4 de enero, la Escuela de Música y la Asociación Eldana ofrecerán su Concierto de Año Nuevo, una cita que combina emoción, orgullo local y ganas de comenzar enero con buen ritmo.

Programa de la Navidad de Dueñas

Y como manda la tradición, Dueñas despedirá el programa con su Cabalgata de Reyes el 5 de enero, que partirá a las 17.30 horas del Frontón rumbo a la Plaza de España. Carrozas decoradas, niños asomados entre bufandas y guantes, y la ilusión intacta de quienes aún creen —o quieren creer— en la magia que llega desde Oriente.

La Navidad en Dueñas no es solo un calendario: es un lugar de encuentro, una suma de recuerdos y una invitación a disfrutar juntos, como cada año.