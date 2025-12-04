Ampudia celebra la Navidad con un completo programa cultural y festivo que incluye teatro, música y talleres

Ampudia pondrá en marcha mañana, 5 de diciembre, su programa oficial de Navidad 2025/2026. El Ayuntamiento ha diseñado una agenda con más de veinte propuestas culturales, infantiles y religiosas que se desarrollarán hasta el 6 de enero, con el objetivo de ofrecer una Navidad para todos los públicos.

El inicio será este viernes con 'Decora tu pueblo'. La actividad incluye el encendido de luces y una merienda para los asistentes en la Plaza Vieja a las 17.00 horas. Marcará el arranque de unas semanas con teatro, cuentacuentos, conciertos, cine y celebraciones litúrgicas.

El sábado 6, la sala municipal de cultura El Pósito acogerá la obra Lázaro de Tormes, interpretada por Carlos Alba, a las 19.00 horas. El domingo 7 llegará Cuentos al calor de la Navidad, también en El Pósito, a las 19.00 horas. El lunes 8 se ha programado una sesión de cine familiar en el mismo espacio a las 18.00 horas.

El sábado 13 continuará la programación con la presentación del libro 50 diferencias de madrugada, de Isabel Bravo, acompañada de la ilustradora Trío Letrum, en la Oficina de Turismo a las 18.30 horas. Ese mismo día será el pregón de Navidad, con la intervención del sacerdote Miguel Ángel García González, en la colegiata de San Miguel a las 20.00 horas, donde colaborará el coro Santa María de Alconada.

El viernes 19 se celebrará el Festival de Navidad del CEIP La Cañada en El Pósito a las 12.30 horas. A las 19.00 horas se ofrecerá la primera representación de Maese Pérez el Organista, basada en la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, en la colegiata de San Miguel. El sábado 20, el templo acogerá el concierto del Coro Salvé de Laredo por su 50 aniversario, a las 19.30 horas. El domingo 21 habrá una segunda función de Maese Pérez el Organista, a las 19.00 horas.

Las celebraciones litúrgicas continuarán el miércoles 24, Nochebuena, con la tradicional Misa del Gallo a las 23.00 horas en la colegiata. El jueves 25, Día de Navidad, se oficiará la Misa de Navidad a las 12.00 horas.

El viernes 26 regresará la programación cultural con el cuentacuentos El ladrón de bibliotecas, dirigido a mayores de 12 años, en El Pósito a las 19.00 horas. El sábado 27 se producirá la visita del Paje Real al Belén de la Plaza, seguida de una merienda para todos los asistentes a las 17.30 horas.

El domingo 28 se celebrará el taller Glow Party, una propuesta artística con pintura fluorescente bajo luz negra. Tendrá plazas limitadas y comenzará a las 17.00 horas en un espacio municipal.

El 31 de diciembre la localidad despedirá el año con las campanadas en la Plaza y la XII San Silvestre, que saldrá a las 11.45 horas. La noche concluirá con el Cotillón de Nochevieja en la Nave del Moradillo a partir de la 01.30 horas.

El 1 de enero se oficiará la Misa de Año Nuevo y el Bautizo del Niño Jesús en la colegiata a las 12.00 horas. El viernes 2 habrá un Taller de Velas Artesanales impartido por Candelas en el Ayuntamiento Viejo, con plazas limitadas, a las 17.00 horas.

El sábado 3, el Grupo de Danzas Jorge Manrique ofrecerá un concierto de villancicos en El Pósito a las 18.30 horas. El domingo 4, la Escuela Municipal de Teatro representará Narnia: El león, la bruja y el armario, anunciada como “una obra para todas las edades y algunos más”, en la Sala Municipal de Cultura a las 18.30 horas.

El lunes 5, víspera de Reyes, se celebrará el cuentacuentos En el desván hay un baile en El Pósito a las 12.30 horas. Por la tarde tendrá lugar la Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, con recepción en la Plaza y reparto de regalos en la Sala Municipal de Cultura desde las 19.00 horas. La jornada finalizará con la Misa de Reyes a las 00.30 horas.

El programa concluirá el martes 6 de enero con la Celebración de la Epifanía del Señor, prevista a las 12.00 horas en la colegiata de San Miguel.