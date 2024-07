El Ayuntamiento de Palencia celebrará un debate sobre el estado de la ciudad de manera anual

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento Palencia plantea celebrar un debate del estado de la ciudad de manera anual y anuncia que lo convocará de manera automática cada mes de julio porque consideran que es “el lugar es perfecto para hablar de Palencia y de gestión, dos cuestiones que las últimas legislaturas brillaron por su ausencia”, aseguró el portavoz del grupo municipal socialista, Álvaro Bilbao, al tiempo que criticó la herencia recibida por parte del anterior gobierno municipal conformado por PP y ciudadanos. “Nos encontramos muchos fuegos que apagar, debido a la inoperancia de los que nos precedieron. Algunos de estos fuegos han supuesto, y siguen suponiendo, una inversión en tiempo y recursos que no hemos podido dedicar a otros asuntos que nos hubiera gustado”. Así comenzó el también concejal de Urbanismo el primer Debate del Estado de la Ciudad que el Ayuntamiento de Palencia celebra en la presente legislatura.

Entre esos frentes abiertos, destacó la polémica por la construcción de unas viviendas colaborativas en un suelo dotacional del barrio de San Juanillo pese a que “los vecinos se oponían frontalmente, y lo que demandaban allí era un equipamiento, no más viviendas”. En este sentido, Bilbao anunció que tras el verano el Ayuntamiento de Palencia convocará un concurso de redacción de proyectos para que en esa parcela de la calle Los Fresnos se construya un parque infantil de invierno cubierto con cafetería. “Será el primero de la ciudad de Palencia y supondrá una inversión de más de dos millones de euros para el barrio de San Juanillo”, aseguró el portavoz socialista.

También el conflicto con ADIF por las obras de la Alta Velocidad a su paso por la ciudad centró gran parte del debate. Bilbao culpó al PP de provocar la situación actual ya que, dijo, “informó favorablemente, por silencio administrativo, que el proyecto se adecuaba a los estudios informativos y firmó con conformidad la expropiación del Camino Viejo de Husillos. Por eso estamos donde estamos”.

Asimismo, el portavoz del equipo de gobierno presumió del trabajo hecho por el PSOE y aseveró que, actualmente, “la ciudad está mucho mejor de cómo estaba hace un año aunque todavía queda mucho por hacer”. “A esta ciudad le hace falta muchos años de gobierno del PSOE para poder ser la Palencia que todos soñamos. Una ciudad con un rumbo claro, moderna, realista, vanguardista, sostenible, con nuevos desarrollos y sectores rehabilitados. Una ciudad más amable para el peatón, verde, que ponga mucho más en valor su Patrimonio. Una ciudad con nuevos polígonos industriales para que vengan más empresas y así generar riqueza y empleo”.

Álvaro Bilbao recordó además, que actualmente se está tramitando la aprobación de dos nuevos sectores industriales y un Plan de Infraestructura Verde que se aprobará en el mes de agosto junto a un nuevo Plan de General de Ordenación Urbana que saldrá a licitación el próximo 26 de julio por un total de 847.000 euros. Argumentos con los que no convencieron a los grupos de la oposición. El portavoz de IU Podemos, Rodrigo San Martín, cree que este primer año de legislatura ha sido “decepcionante” y aseguró que “esperaba mucho más” del Partido Socialista. “Quedan declarados culpables de que esta ciudad siga estancada en la misma inercia de los últimos años”, aseguró.

Por su parte, la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, lamentó que la ciudad esté perdiendo empleo, población y poder económico sin que se pongan en marcha medidas para evitarlo. “Es inconcebible que no se traigan a debate los temas trascendentales de la ciudad porque luego, los problemas llegan a puntos irresolubles”. Críticas también desde ¡Vamos Palencia!, el partido que facilitó hace un año la investidura de Míriam Andrés como alcaldesa. “Este gobierno no está siendo ni tan participativo ni tan reivindicativo como esperábamos”, lamentó su portavoz, Domiciano Curiel. Para finalizar, el portavoz del grupo municipal popular dijo no entender la postura del PSOE en lo relativo a la gestión de los fondos públicos. “Nos dicen que no hay dinero y hoy aquí, en apenas dos minutos, anuncian millones de euros en inversión”, dijo Víctor Torres.