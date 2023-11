La alcaldesa de Palencia rechaza a Valladolid: no hará un frente común para defender el soterramiento

La alcaldesa de Palencia rechazó la posibilidad de crear un frente común con Valladolid para defender el soterramiento de las vías. Así lo propuso el primer edil de la capital vallisoletana, Jesús Julio Carnero, pero Miriam Andrés rechazó la propuesta porque lo considera un error y quiso dejar claro que “bajo ningún concepto” aunarán fuerzas para impulsar una “unidad de acción”.

La alcaldesa palentina aseguró que ambos proyectos “no son compatibles", que hacerlo perjudicaría a los intereses de la ciudad de Palencia y “carece de sentido”. ”Mezclar un proyecto que tiene posibilidad con otro que no tiene ninguna posibilidad sería perjudicial", explicó.

Andrés quiso contextualizar su postura y recordó que el anterior equipo de gobierno de Valladolid descubrió que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad tenía contraída una deuda de 400 millones de euros. Fue en 2017, puntualizó, cuando el Ministerio de Fomento, en manos entonces del PP, asumió esa deuda con la condición de que la ciudad pactara, con el Ministerio y con Adif, una solución “y eso es lo que se hizo”.

Andrés quiso añadir que las obras "están ya muy avanzadas" y que, por lo tanto, la realidad a la que se enfrentan ambas ciudades es diferente. “Nada tiene que ver el marco jurídico que tiene Valladolid con el estudio informativo sobre el soterramiento que tiene Palencia. No hay nada que decir ni nada que unirse”, aseguró la alcaldesa socialista no sin antes recordar que, a su juicio, "Valladolid tiene el derecho de pelear lo que quiera, pero no conjuntamente con Palencia".

