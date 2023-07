Miriam Andrés, la socialista que recuperó la Alcaldía de Palencia: "Algo hemos hecho mal en el PSOE para que el relato haya ganado al dato"

Hacía doce años que un socialista no ocupaba el despacho de Alcaldía del Ayuntamiento de Palencia, y ninguna mujer hasta la fecha había disfrutado por derecho propio de sus vistas privilegiadas sobre la coqueta Plaza Mayor de la ciudad, flanqueada por bulliciosas terrazas y tiendas de comercio tradicional. Hace solo tres semanas Miriam Andrés se convirtió en la nueva regidora de la bella desconocida Palencia, y es ahora ella quien observa con deleite las obras de arte que atesora el luminoso recinto: cuadros de Germán Calvo y esculturas de Victorio Macho, el creador del emblemático Cristo del Otero. Son días de ajetreo y de ‘hacerse’ con la casa.

Mientras caían icónicos ayuntamientos socialistas de los últimos años como Valladolid y Burgos, Palencia nadó contracorriente y, esta vez sí, el PSOE pudo materializar su victoria en las urnas en un gobierno municipal en la capital palentina. En esta ocasión, la formación localista Vamos Palencia, liderada por Domiciano Curiel, facilitó sin entrar en el gobierno la investidura de Andrés a cambio de un acuerdo programático centrado en dinamizar la economía local.

Miriam Andrés (Palencia, 1976) no es una novata en el Ayuntamiento de Palencia. Fue concejal durante tres legislaturas -entre 1999 y 2011- siendo alcalde el incombustible Heliodoro Gallego (PSOE), cargo que simultaneó con el de diputada provincial y senadora por Palencia. Ya en la oposición, regresó al ayuntamiento como concejal en 2015. Es además un valor de referencia en el partido en Castilla y León, donde desde 2012 ocupa la secretaría general del PSOE de Palencia.

El equipo más cercano a la nueva alcaldesa pone a punto la maquinaria municipal para afrontar con garantías los cuatro años que tiene por delante. Según se barrunta, hay mucha tarea por delante.

-Miriam Andrés, nueva alcaldesa de Palencia, la primera socialista después de más de una década y además la primera mujer, entiendo que para usted es una doble victoria…

-Una doble victoria y una carga de responsabilidad añadida, porque se han generado muchas expectativas, no solo por el hecho de ser mujer, sino porque veníamos lastrando una legislatura que, a ojos de la ciudadanía, ha sido totalmente inane para la ciudad de Palencia. La expectativa de cambio se generó en la campaña y lo que nos dicen por la calle ahora que ya hemos tomado posesión es que quieren que se vaya materializando. Por lo tanto, estoy feliz, y contenta, pero intentando sentar las bases de un nuevo modelo organizativo y de funcionamiento de trabajo del Ayuntamiento que queremos.

-Usted ganó también las anteriores elecciones municipales, pero no consiguió gobernar. En sus planes se interpuso Ciudadanos. En esta cita electoral también ha sido decisiva una tercera fuerza política que no encaja en el sistema del bipartidismo, pero que ahora ha sido favorable a las expectativas del Partido Socialista. ¿Cómo ha sido la negociación con Vamos Palencia?

-Ha sido como empezó a ser la negociación hace cuatro con Ciudadanos, hasta que los despachos de Génova y Madrid metieron baza. Yo tengo de aquellos años correos guardados con el que luego fue alcalde, en el que estábamos organizando el Ayuntamiento y en el que él no se veía como alcalde. De hecho, fue la primera llamada que hizo. Cuando le dicen “tienes que ir a por la Alcaldía” y él tenía tres concejales y dijo “quieren que sea alcalde y no lo voy a hacer”. No hasta que se impuso Madrid. Cuando las negociaciones se dan en el territorio y no salen de Palencia, son mucho más cómodas, más pragmáticas. Sabemos lo que queremos cada uno, sabemos lo que necesita la ciudad y por lo tanto no ha habido ningún momento de tensión en esas negociaciones. Porque Vamos Palencia dijo durante toda la campaña que lo normal sería que gobernara la lista más votada y en todo caso, también optaban por un cambio en la política que se venía haciendo en los últimos años en Palencia.

-¿Cree que el tirón de esta formación localista puede perjudicar al PSOE en las elecciones generales?

-Yo creo que no, somos una circunscripción que tiene en el histórico los datos bien definidos. Excepto momentos puntuales, como antes de repetirse las elecciones y en los primeros años de Felipe González, han sido dos escaños para el Partido Popular y un escaño para el Partido Socialista en el Congreso y tres escaños para el Partido Popular y uno para el Partido Socialista en el Senado. Estas formaciones nuevas no llegan a más de 15.000 votos que son los que tienen que darse en esta ciudad para conseguir escaño. Por tanto, no creo que peligre ningún escaño para el PSOE, en todo caso, el crecimiento de Vox perjudicaría mucho más al Partido Popular en la pérdida de un posible escaño en el Congreso.

-Imaginamos que estos son días complicados de aterrizaje, toma de contacto y puesta a punto, aunque el trasvase de poderes haya sido ejemplar, como usted misma reconoció en su toma de posesión.

-El comportamiento del anterior alcalde ha sido ejemplar. Luego, a medida que pasan los días, te vas encontrando con muchas cuestiones que tienen difícil solución y que además se instauraron por dejadez de funciones del anterior equipo de gobierno. Por ejemplo, la obra que Adif está proyectando en el norte de la ciudad, que es el proyecto constructivo con la alta velocidad con Alar del Rey, que no cumple con el estudio informativo del soterramiento y que pretende, por silencio administrativo tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Castilla y León, plantarnos una pasarela de 12 metros de altura que va a perjudicar a varias casas en el norte de la ciudad. Estoy hablando con la delegada del Gobierno y con la presidenta de Adif para solucionarlo y, de momento, todo lo que tiene que ver con el Ayuntamiento lo hemos parado. No va a haber cambio de colector y es preceptivo para que siga con la obra. Por lo tanto, tendremos que entrar espero que no en un pleito, pero sí en una negociación dura con Adif, porque tiene una obra adjudicada de 37 millones de euros que no puede continuar porque el Ayuntamiento o el nuevo equipo de gobierno se ha puesto del lado de los vecinos como se debiera haber puesto el anterior equipo de gobierno.

"Nos han dejado muchas facturas sin pagar del año 2022 que nos van a lastrar este año y el que viene, hay 2.269.000 € de luz"

Hablo también de las cuentas. Estoy esperando a un informe de intervención, pero nos han dejado muchas facturas sin pagar del año 2022 que nos van a lastrar este año y el que viene, quiero hablarlo con los grupos políticos y por eso tampoco quiero avanzar mucho más. Pero las cuentas no son las que esperábamos o las que creíamos que, con ese afán del anterior alcalde de ir al día con el tema de las facturas, nos íbamos a encontrar también por dejadez. Sí puedo avanzar que en esas cuentas hay 2.269.000 € de luz. ¿Y por qué? Porque nos hemos emperrado en hacer contratos aisladamente, al margen de la FEMP, que tiene una central de compras a la que hay adheridos bastantes ayuntamientos, y en su lugar hay contratos que han quedado desiertos, otro que se ha rescindido, y estamos pagando la luz a unos precios de mercado que supone que ya debamos esa cantidad del año 2022. Ha sido una falta de liderazgo político y de instrucciones políticas que no se tomaron en su día y que van a lastrar durante algún tiempo al nuevo equipo de gobierno.

-¿Qué otros asuntos urgen en el Ayuntamiento de Palencia?

En urgencia estamos dando ya las primeras instrucciones. Hemos identificado los dos tapones que hay en el Ayuntamiento, que están en Patrimonio y Contratación y en Urbanismo. Por el primero pasan todos los pliegos de condiciones y toda la última fase del procedimiento contractual de la administración pública. Y él genera las firmas para las licencias de obras, también para aquellas que generan actividad económica. Los tenemos identificados y estamos dando las primeras instrucciones para agilizar esos procedimientos. Creemos que en cuanto logremos desatascar esos dos servicios todo va a ir mucho más rodado. Y en el ámbito local, tanto en el comercio como en la construcción va a circular de una manera más rápida la economía. También llevamos mucho retraso en la gestión de ingresos. Estamos teniendo sesiones maratonianas de trabajo porque nuestra intención es mantener en la medida de lo posible la presión fiscal mejorando la gestión de ingresos para así dar aire a un presupuesto muy constreñido. Si ese presupuesto sigue así, nosotros no podemos cambiar o hacer políticas más ambiciosas que levanten la ciudad a los niveles que se espera del nuevo equipo de gobierno. Nos hemos encontrado con un departamento de gestión de ingresos bajo mínimos que no puede cumplir la labor básica de dotar de ingresos para que los servicios públicos no mermen en calidad.

"Nos hemos encontrado con un departamento de gestión de ingresos bajo mínimos que no puede cumplir la labor básica"

Tampoco ha habido un seguimiento de los pliegos de los servicios externalizados a lo largo de estos años, por lo cual la ciudad está más sucia, y no porque se haya recortado el servicio, sino porque no se ha hecho un seguimiento de este. Creemos que todas esas cosas hay que cambiarlas y con urgencia. Estamos intentando salvar fondos europeos del DUSI, que es un programa que tenemos concedido hace siete años de 20 millones de euros y que hoy solo tenemos certificado 4 millones y medio de 20 millones de euros.

¿Qué queremos salvar? Todo lo que hay en proceso en este año, que tiene que justificarse en diciembre de 2023, es decir, dentro de cinco meses. En cinco meses ya no podremos hacer grandes obras, llevan unos plazos de licitación y de contratación que no cumplirían con el plazo de justificación y por lo tanto vamos a tener una ejecución muy baja de fondos europeos que me preocupa, no para los Next Generation, que van por concurrencia competitiva, sino para los futuros fondos europeos que salgan en los que te da un aval el nivel de ejecución y el nivel de gestión que hayas hecho de ellos previamente.

¿Y qué solución hay para el atasco y el déficit en la capacidad de gestión de proyectos que suponen una gran oportunidad para Palencia?

-La reorganización de los servicios. Paradójicamente, no había ninguna instrucción política para que se separaran las licencias que generan determinado tipo de actividad económica de las licencias normales. Es decir, que un constructor o un promotor que va a generar empleo y a invertir 2 millones de euros, por ejemplo, con una promoción nueva, tenía que esperar el turno al señor que cambie las ventanas, que por principio de igualdad puede ser así, pero no es viable. Porque hay puestos de trabajo en juego. El otro día hablé con un promotor que lleva nueve meses esperando para firmar las hipotecas con vecinos que le han comprado un bloque de viviendas porque hemos tardado nueve meses en responderle. Eso no puede ser. Así pues, estamos reorganizando y separando las licencias urbanísticas que conllevan actividad o un volumen de actividad económica importante para la ciudad. Y también hablando con el jefe de personal, para agilizar el proceso de contratación pública y dotar al servicio de las herramientas que se requiera. La tercera semana de julio voy a programar la primera reunión de coordinación de Jefaturas de Servicio con Alcaldía para que esas diferencias de criterio que lastran y que guardan y dilatan expedientes en los cajones no se den.

-¿Se puede permitir el lujo una ciudad de Palencia de tener que devolver o perder fondos europeos millonarios?

-Afortunadamente el DUSI no hay que devolverlos porque se van cobrando a medida que se justifican, pero claro, lo que no se justifica se pierde con un nivel cofinanciación del 50% que no nos podemos permitir. En cuanto a Next Generation, Palencia está gestionando en torno a 14 millones de euros, que si lo comparamos con Soria, que tiene 100, vemos el poco nivel político que ha habido en los últimos años en el Ayuntamiento. En turismo, por ejemplo, tenemos 2,5 millones para ejecutar hasta diciembre de 2025, y podíamos haber optado a cinco, cuando tenemos un proyecto de 25 millones de una renovación totalmente espectacular para nuestra figura emblemática y elemento diferenciador que es el Cristo del Otero. El director general de Turismo se comprometió ayer con nosotros a que habrá nuevas convocatorias ordinarias de los planes de sostenibilidad turística durante el año 2024 y esta ciudad optará con la fuerza que debe optar una capital de provincia. Somos la última capital de provincia de Castilla y León en fondos.

"Palencia está gestionando 14 millones de los Next Generation y Soria 100, ahí se ve el nivel político que ha habido"

También somos la única capital de provincia de Castilla y León que no teníamos descuento del transporte urbano del 50%, cuando hay adheridos 138 ayuntamientos de este país. El Consejo de Ministros ha renovado seis meses más y estamos trabajando para poder adherirnos, porque pasamos de tener el transporte urbano más barato de Castilla y León al más caro.

-¿Cómo califica entonces la anterior legislatura?

-La anterior ha sido totalmente una legislatura de incomparecientes. Es que yo lo hablo así. En incomparecientes se han dado obras como la de Adif por silencio administrativo, algo tan brutal como que te pongan una pasarela de 14 metros y dejar que Adif lo haga porque tú no contestes y que los demás grupos nos enteremos cuando se adjudica el proyecto constructivo en el Boletín Oficial. Me parece tan grave, tan grave… Tenemos un ayuntamiento totalmente arcaico en su funcionamiento, en su organización y que en estos últimos años perdió además autoridad respecto al resto de administraciones. Se ha venido tratando al Ayuntamiento de Palencia como la hermana menor de todas las administraciones por falta de liderazgo político. Ni más ni menos.

"La anterior ha sido una legislatura de incomparecientes, algo tan brutal como que te pongan una pasarela de 14 metros y dejar que Adif lo haga porque tú no contestes"



-¿Cuál es su principal objetivo para la legislatura?

-Mi principal objetivo es cambiar la forma de gobernar, con participación ciudadana, escucha activa y agilidad en los procedimientos administrativos que tienen que ser transversales. Levantar la actividad económica de la ciudad. Creemos que tenemos que desarrollar suelo industrial que no se ha desarrollado en 12 años y dotarlo de las mínimas infraestructuras dignas para poder atraer empresas. En una reunión la Cámara de Comercio me trasladaba que las acometidas de agua del suelo industrial de Palencia son para uso doméstico. Por tanto, no podemos optar a empresas que precisan un caudal de agua mayor con esas tuberías. Todo eso hay que mejorarlo. Y captar fondos europeos, no para comprar ordenadores, como se ha hecho con el DUSI, sino para grandes obras, y pongo de ejemplo el Ayuntamiento de Salamanca - no quiero poner de ejemplo a Valladolid o Soria, que para mí son claves en cómo han venido gestionando estos últimos cuatro años-. El Ayuntamiento de Salamanca hizo una gestión a lo largo del Tormes de huertos ecológicos inclusivos que ha quedado precioso, que conlleva una participación ciudadana tremenda, un proyecto de más de 2 millones de euros y que ha vestido la ciudad y le ha dado un impulso en algo totalmente diferenciado. Y nosotros nos hemos dedicado a comprar ordenadores, arreglar centros sociales, es decir, a hacer cosas que teníamos que haber hecho con nuestros presupuestos corrientes, y no para dar un impulso a la ciudad. Por lo tanto, para mí cambiar la dinámica económica de la ciudad es importantísimo con el suelo industrial, con las mejoras a nuestro comercio local, con cosas tan sencillas como habilitar una tarjeta a los comerciantes que están en zonas peatonales y que han tenido muchos problemas para trabajar en horas que no eran de comercio, o nuestra plaza de abastos, que está en los últimos puestos del ranking de Castilla y León de mercados de excelencia, porque no se ha acometido ninguna obra y hemos dejado escapar varias convocatorias europeas en el último año. Es un edificio de titularidad municipal que no tiene ni siquiera fibra óptica.

"Mi principal objetivo es cambiar la forma de gobernar, con participación ciudadana, escucha activa y agilidad en los procedimientos administrativos"

-¿Cómo pueden cambiarse esas dinámicas económicas?

-Pequeños cambios en la ciudad significarían un cambio de paradigma en el movimiento económico que creemos que es totalmente necesario revertir. Como ha hecho Soria, la sangría poblacional es un objetivo a medio y a largo plazo. Para ello tenemos un plan que se llama Plan Quédate, que tiene ayudas transversales de todo tipo. Me voy a poner en contacto con el Instituto Nacional de la Seguridad Social porque tiene unos locales que nos interesan para hacer o para habilitar apartamentos en alquiler para gente que retorne, por ejemplo de Madrid, y que pueda teletrabajar, junto con la obligatoriedad de servicio público de la línea Madrid-León, donde ahora los viajeros recurrentes pueden viajar por en torno a 6 €, e ir habilitando otra serie de comodidades en la ciudad para retornar todo ese talento joven que en su día se nos fue.

"La Seguridad Social tiene unos locales que nos interesan para hacer apartamentos en alquiler para gente que retorne"

-¿El problema de raíz de Palencia es al final el mismo que todas las provincias de Castilla y León y la España Vaciada, la despoblación?

- La falta de oportunidades y la sangría poblacional, todo. Lo que pasa es que tenemos un déficit de política industrial generado por una política totalmente centralista de la Junta de Castilla y León a lo largo de los años que nos está lastrando. Ahora mismo hay un proyecto de silos que la Junta de Castilla y León metió en un cajón en el 2018, que abarca más de 9.500 hectáreas en la zona sur de la provincia que afectan los municipios de Venta de Baños, Magaz y Villa Muriel, y que nos vendría muy bien para optar a inversiones complementarias del Corredor Atlántico. Mientras la Junta no desempolve ese suelo y nosotros no tengamos la infraestructura que ofrecer al transporte de mercancías y a la logística del transporte del ferrocarril, no podremos ser beneficiarios de complementos de inversiones complementarias. Por lo tanto, yo creo que en esto la Junta de Castilla y León tiene mucho que decir también.

"Hay un proyecto de silos que la Junta de Castilla y León metió en un cajón en el 2018 vital para optar a inversiones del Corredor Atlántico"

-Centralismo en favor de Valladolid, entiendo…

Centralismo. Villanueva empezó con una política totalmente centralista que han ido heredando el resto de consejeros y es una forma de entender la comunidad que tiene el Partido Popular que nosotros no compartimos. Al final han ido alimentando las distancias de otras provincias con respecto de Valladolid. Y no hablo solo de León, de Burgos o en otras provincias como Zamora, Salamanca, y el este de la comunidad lo han dejado totalmente abandonado. Palencia está en un eje privilegiado entre Valladolid y Burgos, que tienen una potencia industrial muy importante y la Junta no ha ayudado en nada a esta provincia al desarrollo de suelo industrial. Se dedicaron a hacer polígonos en pueblos pequeños que hoy están vacíos, que solo tienen farolas y explanadas. Una política industrial no ha servido. Nosotros pedimos que le den una vuelta, igual que está reclamando Medina del Campo con un plan industrial al que la Junta accedido. Palencia también merece su plan industrial. Y a SEPES también vamos a reclamar, que tiene más del 70% de suelo, tanto residencial como industrial, de una zona que tenemos que urbanizar para conectarla con carreteras. Nos cuesta el Ayuntamiento en torno a diez o doce millones de euros, y lógicamente SEPES tendrá mucho que aportar. Se lo voy a exigir porque son los principales beneficiarios.

-¿El problema es la falta de suelo o la falta de empresas?

- Palencia tiene muy poco suelo, tenemos algunas parcelas en el Polígono San Antolín, estamos desarrollando lo que se empezó, esto hay que decirlo, en la anterior legislatura, suelo industrial entre Hermanas Hospitalarias y la carretera de acceso a Burgos, lo que pasa que es muy poco y nosotros tenemos que ir generando la infraestructura. Si no la tenemos totalmente equipada, no podemos empezar la casa por el tejado; no podemos hacer una oficina de atracción de empresas, que es algo que hemos que tenemos firmado con Vamos Palencia en el acuerdo de gobernabilidad.

-¿Cuáles son los puntos clave de este acuerdo con Vamos Palencia?

- Tiene que ver con la economía local: desarrollo de suelo industrial, atención al comercio, es el gran nicho del pequeño autónomo de Palencia. Y la Oficina de Atracción de Empresas, que conecta mucho con lo que llevaba el Partido Socialista en su programa, el Plan Quédate, que son acciones transversales para atraer inversiones y talento que se ha ido a otras ciudades y que ahora mismo, por ejemplo, tienen niños pequeños. Palencia les ofrece una calidad de vida y les tiene que ofrecer otras cosas aparte, como facilidades en alquiler. Pero para ello, hay que levantar la economía local.

-¿Qué papel jugará en ese nuevo impulso a la economía local la factoría de Renault? En Valladolid se está trabajando en reforzar el polo de automoción con otras empresas del sector como una fábrica de autobuses eléctricos y otra de baterías, que está por ver si se concretará…

-Palencia ha vivido en los últimos años un poco de espaldas a Renault, y al decir Palencia, digo sus representantes. Hemos sufrido dos deslocalizaciones en los últimos años de empresas auxiliares de Renault y no lo podemos seguir permitiendo. Pero ni el Ayuntamiento ni la Junta de Castilla y León hicieron nada. Si queremos aprovechar que la fuerza de Renault no se quede solo en eso, en una factoría que da trabajo a 2.300 palentinos, nosotros tenemos que forzar a través de las ayudas que la Junta de Castilla y León facilita Renault o a través de un diálogo que no ha existido porque el Ayuntamiento de Palencia no ha querido que existiera, que las empresas auxiliares se queden aquí. Por sentido común, ahorras en logística y en costes. IT Fluid System se fue a Zaragoza, y Marelli a Barcelona. No tiene sentido que, siendo proveedores casi exclusivos de Renault, permitamos esas deslocalizaciones.

"Renault es importante, es fundamental, pero hay que exigir en ese plan de proveedores un plan de proximidad que sea efectivo"

Por lo tanto, Renault es importante, es fundamental, pero hay que exigir en ese plan de proveedores un plan de proximidad que sea efectivo, no sea solo de boquilla, y que vengan empresas a proveer a Renault y diversificar. Creo que nosotros tenemos una potencial fuente de ingresos en la agroalimentación. Hay una plataforma agroalimentaria en la que yo me enfadé mucho porque el Ayuntamiento de Palencia no fue invitado, estando la Diputación y la Junta. Eso va a cambiar, y también en el tema del turismo, porque tenemos unos recursos patrimoniales y naturales de primera.

-El turismo de la ciudad de Palencia no logra despegar, sigue siendo la gran desconocida.

- Es la última ciudad en pernoctaciones. A pesar de sus grandes atractivos. Un nuevo hallazgo, que pude conocer con Miquel Iceta, se ha descubierto en los bajos de la Catedral, donde se están restaurando capillas y se están levantando suelos, un arco prerromano que puede ser de entrada o salida de la ciudad. Los arquitectos quieren seguir excavando, pero no hay recursos económicos. Yo ya he pedido al Ministerio de Cultural la posibilidad de ampliar ese 1% cultural hasta 300.000 euros, pero la Junta de Castilla y León ya está ordenando el cierre, aunque sea provisional. Palencia no puede dejar escapar esas oportunidades, porque serían un reclamo espectacular. Estamos hablando de un arco prerromano que se cree podría conectar con la residencia de San Bernabé, en cuya bodega hay descubiertas dos columnas, y creemos que puede tener esa conexión. ¿Se imaginan encontrar debajo de lo que hoy es la ciudad de Palencia una entrada de lo que fue la antigua ciudad romana de Palencia? Eso es bestial. En otras comunidades autónomas lo han sabido aprovechar, como Extremadura, que hizo de Mérida la capital patrimonial por excelencia en España. Lo mismo con el Cristo del Otero. Con los planes de sostenibilidad turística pudimos optar con 5 millones y optamos con dos y medio. En la tercera convocatoria decidimos no optar. El director general de la Junta de VOX, Ángel González Pieras, se enfadó y lo ha dicho públicamente, porque él está enamorado de esa escultura y comparte hacer de ella un reclamo con el ascensor lateral y un teleférico que atraería turismo. Es único. Iceta dijo que tenemos oro, pero oro sin pulir en la Catedral de Palencia. Por eso se la llama la Bella Desconocida. Pero el elemento diferenciador es el Cristo del Otero. Solo tengo palabras de agradecimiento al director general de Turismo de la Junta porque creo que él ha sabido ver lo que puede ser potencialmente ese monumento. Nos ha faltado ambición y pensar en grande en esta ciudad a lo largo de muchos años.

"¿Se imaginan encontrar debajo de lo que hoy es la ciudad de Palencia una entrada de lo que fue la antigua ciudad romana de Palencia?"

-¿Es el de Soria su ayuntamiento de referencia?

-Totalmente, porque es más pequeño. Para mí en Valladolid Óscar Puente hizo una gestión estos años que la ciudadanía vallisoletana le va a echar de menos antes de lo creen. Pero en Soria, donde Carlos lleva ya 16 años de alcalde, ahí es cuando ves cómo las políticas no cortoplacistas van dando frutos y otros no nos hemos atrevido porque queremos el titular. Queremos la foto ya inmediata, la obra inmediata. Soria ha logrado revertir la despoblación. El INE dice que de aquí al 2035 solo hay tres provincias de Castilla y León en las que la población va a tener un crecimiento positivo: Ávila y Segovia, por su cercanía a Madrid, y paradójicamente Soria, estando en comunicaciones mucho peor que cualquier otra provincia de Castilla y León. ¿La razón? Porque a través de la política local, que es verdad que es un pequeño grano ha logrado crear una economía local en torno a la trufa, en torno a las setas con dos estrellas Michelín en una ciudad como Soria.

-Palencia ha girado en sentido contrario a lo que ha sido la tendencia general en las últimas elecciones municipales. ¿Teme no poder cumplir las expectativas?

-Tengo ese cargo de responsabilidad al que apuntaba al comienzo de la entrevista. Pero no, no estoy temerosa. Me da vértigo todo lo que tenemos por delante y la situación en la que está el Ayuntamiento, que no es una situación boyante ni mucho menos, pero tengo un equipo que lleva dos semanas haciendo horas por un tubo, y creo que vamos a sacar la legislatura adelante sin ningún problema. Es gente muy preparada y con muchas ganas de trabajar. Ha habido funcionarios que, imaginen a lo que estarían acostumbrados, han preguntado a un concejal extrañados: “¿Pero va a venir usted todos los días?” Y sí, ocho y diez horas, irán, todos los días.

"Mi padre necesitaría 34 años más de vida para poder cobrar la pensión que cobra este año"

-Como secretaria provincial del Partido Socialista en Palencia, ¿cómo ve el panorama de aquí a las elecciones?

-Lo veo difícil. Lo veo difícil porque hemos hecho algo mal para que el relato haya ganado al dato. Y ha habido un relato sobre las compañías del sanchismo al que no hemos sabido imponer el dato. Y el dato es esa subida del 8,5% de pensiones. Pongo el ejemplo de mi padre, que necesitaría 34 años más de vida para poder cobrar la pensión que cobra este año. El dato es también el salario mínimo de miles de trabajadores que están fuera de convenios. La reducción y eliminación de todo tipo de copagos de los ERTES. Es decir, una política social como hace muchísimos años no se daba en este país. Ha ganado el relato de que nos ha apoyado Bildu y no que están cobrando un ocho y medio más los pensionistas. Algo mal hemos hecho. Espero que en la campaña podamos explicarlo mejor. Yo veo a mi presidente del Gobierno fuerte en estas últimas entrevistas que está dando. Espero que la campaña sirva para acortar las distancias que las encuestas nos dan y para explicar las políticas reales que hemos hecho durante toda la legislatura, la reforma laboral, los datos económicos, por mucho que haya un Partido Popular vendiéndonos que estamos estancados o en recesión, los datos económicos hablan de otra cosa.

"En el PSOE hemos hecho algo mal para que el relato sobre las compañías del sanchismo haya ganado al dato"

-En caso contrario, tendremos un gobierno PP-Vox.

Está claro. Hay dos alternativas. No hay mayorías absolutas, eso ya es impensable. O un gobierno de progreso de PSOE y Sumar frente a un gobierno de PP y Vox. Por cierto, me encanta que sea PSOE y Sumar.

-¿O sea, PSOE y Sumar mejor que PSOE y Podemos?

-Sí, mucho mejor.

-¿Por qué?

-Porque creo que Yolanda Díaz es una persona que no genera rechazo y que puede atraer un voto que el Partido Socialista tiene que esforzarse en recuperar, que es ese voto de centro socialdemócrata que está huérfano o que se puede ver huérfano en una coalición de PSOE con Podemos.

-Un Podemos que está completamente ausente de la campaña de Sumar...

-Podemos creo que está finiquitado. Como Ciudadanos. Más elegante que Ciudadanos. El final de Ciudadanos está siendo digno de estudio. Todo el recorrido de Ciudadanos, tanto su nacimiento como sus decisiones, como el final, se estudiará en las facultades de Ciencias Políticas. No tardando, porque es el ejemplo claro de lo que no se debe hacer en política jamás.

