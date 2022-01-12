Palencia 13-F ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN
Lista completa de candidaturas por Palencia a las elecciones de Castilla y León
El próximo 13 de febrero los ciudadanos tendrán que acudir a las urnas para elegir al futuro presidente de la Junta12 enero, 2022 10:43
El próximo 13 de febrero de 2022, tras la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Alfonso Fernández Mañueco, los castellanos y leoneses tendrán que acudir a las urnas para elegir al próximo presidente de la Comunidad. Este miércoles se han publicado en el Bocyl todas las candidaturas por partidos en cada una de las nueve provincias. A continuación, podrás ver todos los candidatos por partidos que se presentan en Palencia:
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE PALENCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JESUS GUERRERO ARROYO
2. MARIA CONSOLACION PABLOS LABAJO
3. RUBEN ILLERA RE
4. MARIA DEL PILAR GARCIA COLMENERO
5. JORGE IBAÑEZ DIAZ
6. PAULA SANZ COMBARROS
7. FRANCISCO JAVIER QUIJANO GONZALEZ
Suplentes
1. MONICA DE LA SIERRA VILLULLAS
2. TOMAS CARRASQUEÑO GARCIA
3. ESMERALDA MARTIN MEDIAVILLA
PARTIDO UNIONISTA ESTADO DE ESPAÑA (PUEDE)
1. EDUARDO LERA BENAVIDES
2. BASILIO CAMACHO ALAMILLO
3. MARÍA DEL SAGRARIO CASTAÑO MOGROVEJO
4. MARÍA MONTSERRAT GONZÁLEZ MARTÍN
5. ÁNGEL MARÍA SALVADOR GARCÍA
6. MARÍA BLANCA GARCÍA ALONSO
7. JAVIER DEL RÍO CASTAÑO
Suplentes
1. EMILIO GÓMEZ COLLANTES
2. ALFREDO CAMACHO GARCÍA
3. MARÍA BEL LAGARTOS CANTERA
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. AITOR VEGA GARCIA
2. NEREA RUANO LLAMAS
3. DIEGO CORRAL NIETO
4. ANDREA VELASCO PALOMERO
5. GABRIEL GARCÌA GARCÍA
6. CARMEN VAZQUEZ CABALLERO
7. DANIEL JIMENEZ PACHECO
Suplentes
1. DIEGO ZAZO SAEZ
2. MARIA PILAR CARRANZA RODRIGUEZ
3. SOCRATES FERNANDEZ LOPEZ
POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)
1. MARÍA DEL MAR FERNÁNDEZ CALVO
2. SANTIAGO MOLINERO GARCIA
3. MARÍA DEL PILAR ALEJOS POLA
4. AMADOR PARIS CAMINERO
5. MARIA CONCEPCIÓN GOLDAR GUTIERREZ
6. ALEJANDRO REPRESA MARTIN
7. MARIA JOSEFA MARQUEZ ALVAREZ
Suplentes
1. MOISES DIEZ FRESNILLO
2. MARTA FERNÁNDEZ CALVO
3. EDUARDO CALZADA ARRANZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. CARLOS JAVIER AMANDO FERNÁNDEZ CARRIEDO
2. MARÍA JOSÉ ORTEGA GÓMEZ
3. MARÍA DE LAS MERCEDES CÓFRECES MARTÍN
4. JUAN JESÚS BLANCO MUÑIZ
5. ALONSO NIETO GARCÍA
6. SARA ESTEBAN DE LOS MOZOS
7. JOSÉ LUIS EMPERADOR LEÓN
Suplentes
1. MARÍA VICTORIA COSGAYA GONZÁLEZ
2. MANUEL GAÑÁN RODRÍGUEZ
3. PATRICIA PÉREZ BLANCO
DESPIERTA (DESPIERTA)
1. FERMIN MENCIA LOZANO
2. BEATRIZ NUÑEZ RENEDO
3. JOSE BLAS MARTIN RECIO
4. RUFINO ESTEBAN NIETO
5. BEGOÑA GUTIERREZ DE LA CRUZ
6. EMILIO MIGUEL INFANTE
7. NOEMI PELAYO HERNANDEZ
Suplentes
1. GASPAR MENCIA LOZANO
2. FERNANDO PELAYO ALEGRE
3. ROSA FE SANTAMARTA MATATEGUI
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. MARÍA TERESA PÉREZ SALDAÑA
2. ZAIRA GÓMEZ GIL
3. ANA MATÉ JUEZ
4. ABRAHAM CALVO GALINDO
5. FRANCISCO MARTÍN CHACÓN
6. VANESSA GARRIDO GONZÁLEZ
7. MARIO POSTIGO HERNÁNDEZ
Suplentes
1. INMACULADA FERNÁNDEZ ROZAS
2. MIGUEL ÁNGEL COLLADO ALONSO
3. TERESA SALDAÑA RODRÍGUEZ
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
1. JULIO CÉSAR DE ALAIZ MARTÍNEZ
2. FERNANDO RODRÍGUEZ MAYO
3. JAVIER LUIS HORAS PUENTE
4. ELENA ANTOLÍN PIÑÁN
5. MARÍA BEGOÑA PÉREZ PÉREZ
6. PATROCINIO CASTAÑEDA MARTÍN
7. EMMA CANDIL ABAD
Suplentes
1. LUIS MIGUEL PÉREZ GONZÁLEZ
2. GUSTAVO LÓPEZ FERNÁNDEZ
3. MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ ORDAX
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. JOSÉ MANUEL OTERO SANZ
2. JUAN CRUZ VIDAL CARAZO
3. MARÍA ESTELA REDO GARCÍA
4. MARÍA LLORENTE TEJEDOR
5. LUIS MANUEL MAZUELAS OTERO
6. ÁNGEL LÓPEZ IGLESIAS
7. MARÍA FRANCISCA PEÑA DE LA HERA
Suplentes
1. JORGE LLANOS MARTÍN
2. ISAURA DE NICOLÁS LASO
3. MARIO GARCÍA GUARDO
UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)
1. DAVID LOPEZ CARAZO (IU)
2. EVA MARIA OTERO DORADO (PODEMOS)
3. ISRAEL CABALLERO HIERRO (PODEMOS)
4. ANA BELEN COLLANTES MARTIN (IU)
5. JAVIER ALONSO HERREROS (IU)
6. ROSA MARIA ZORITA BALLESTEROS (PODEMOS)
7. ANGEL MIGUEL MARTINEZ GARCIA (PODEMOS)
Suplentes
1. EDUARDO HERMIDA MESTANZA (IU)
2. HERMINIA FRANCOS MULAS (IU)
3. ALBERTO POZO DIEZ (PODEMOS)
ESPAÑA VACIADA (ESPAÑA VACIADA)
1. MARÍA NIEVES TRIGUEROS BUENA
2. MARIA VICTORIA DIAZ ARRANZ
3. JESUS MARIA FERNANDEZ ALVAREZ
4. SERGIO ANDRES CUESTA
5. JUAN CARLOS CISNEROS FERNANDEZ
6. FERNANDO REVILLA REVILLA
7. ROSARIO DE LA PAZ LOPEZ FERNANDEZ
Suplentes
1. MARIA BELEN ARAGON PEREZ
2. ANGELA ROJO MARTINEZ
3. JESUS PEREZ APARICIO
VOX (VOX)
1. DAVID HIERRO SANTOS
2. LUIS JAVIER ZURRO HERNÁNDEZ
3. MIGUEL GÓMEZ CEA
4. NATALIA MARÍA GARCÍA DÍEZ
5. MARÍA DEL PILAR JUNCO NAVASCUES
6. PORFIRIO MONGE NICOLÁS
7. MIRIAN LIOBA PAJARES PONCIO
Suplentes
1. DANIEL CABRERIZO GALLO
2. PATRICIA PRIETO FERNÁNDEZ
3. PAULA DE LA VEGA DE BUSTOS
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-Recortes Cero)
1. DANIEL ORTEGA FRECHILLA
2. MARIA ISABEL MARTINEZ GONZALEZ
3. ANGEL ALONSO GARCIA
4. JOSE LUIS ESTEBAN GALLEGO
5. MARIA TERESA VEGA ESCUDERO
6. GEMMA ILLERA DIEZ
7. LUIS CUESTA MOISEN
Suplentes
1. PATRICIA VAQUERO DEL CAMPO
2. LUIS SANTAMARIA BUJEDO
3. CRISTINA VIRGINIA ROMO GARCIA