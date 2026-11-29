La portavoz del PP en el Congreso y cabeza de lista por León, Ester Muñoz, ejerce su derecho a voto en Las Escuelas viejas de Carbajal de la Legua (León), este domingo Carlos S. Campillo ICAL

El PP se consolida como primera fuerza en León, pero repite el empate a dos escaños con el PSOE

Las elecciones generales de este jueves, 29 de noviembre, reprodujeron en la provincia de León el esquema de 2023, aunque sobre un terreno mucho más movilizado.

El Partido Popular se situó de nuevo en cabeza con cerca del 39,7% de los votos, casi tres puntos por encima del 36,9% de hace tres años, y se aseguró dos diputados: Ester Muñoz y Ricardo Gavilanes.

El PSOE, con alrededor del 36,6%, mejoró también su resultado de 2023 (33,6%) y retuvo los otros dos escaños, que corresponden a Javier Alfonso Cendón y Lorena Valle Alba.

El empate técnico en escaños se mantiene, pero la noche se vivió con la posibilidad de que Vox pudiera romper el equilibrio.

La formación de Santiago Abascal pasó del 12,9% de 2023 a rozar el 17%. Durante gran parte del escrutinio se situó a poco más de 3.000 votos del cuarto escaño, lo que convirtió a León en otro de los escenarios donde la Ley D’Hondt mantuvo la incertidumbre hasta muy avanzada la noche.

El Bierzo, y especialmente Ponferrada, volvió a funcionar como el granero socialista de la provincia, mientras la capital y buena parte del alfoz se inclinaron con claridad hacia el PP. Astorga y La Bañeza reforzaron la tendencia popular, y el voto rural mostró un crecimiento notable de las opciones más a la derecha.

La participación, superior al 79%, marcó un contraste claro con la de 2023 y refleja una movilización excepcional. Ese incremento no alteró el reparto de escaños, pero sí endureció la competencia.

El Frente Amplio se quedó en cifras testimonialmente bajas, alrededor del 2%, y formaciones leonesistas o menores no lograron traspasar el umbral de relevancia.

León confirma así un equilibrio de fuerzas que resiste el empuje de Vox. El PP gana y mejora, el PSOE aguanta gracias a sus bastiones bercianos y Vox se consolida como tercera fuerza sin lograr todavía representación.

El resultado deja una provincia más polarizada, con un bipartidismo que se mantiene por los pelos y una derecha que se divide, pero que sigue dominando el conjunto del territorio.