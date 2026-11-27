• La Junta de Gobierno Local ha aprobado conceder la licencia de demolición a la nueva propiedad del inmueble Cedida

Luz verde al derribo de un edificio abandonado en León que llevaba años dando problemas de salubridad

El Ayuntamiento de León ha aprobado la licencia urbanística para demoler el edificio situado en el número 17 de la calle Padre Risco, en el barrio de San Mamés.

La decisión permitirá poner fin a una situación que se prolongaba desde hace años y que había generado problemas urbanísticos y de salubridad en esta zona de la ciudad.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la actuación después de contar con los informes favorables de los Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales.

La propuesta también recibió el respaldo unánime de la comisión informativa.

La iniciativa parte de la actual propietaria del inmueble, que el pasado 23 de octubre presentó la solicitud para llevar a cabo el derribo, asumiendo la declaración de ruina aprobada por el Ayuntamiento el 29 de diciembre de 2025.

Una vez notificada la licencia, la empresa dispondrá de un plazo máximo de un mes para comenzar los trabajos, de acuerdo con el proyecto técnico presentado.

La autorización municipal recoge distintas medidas para garantizar la seguridad durante la demolición y reducir las molestias a los vecinos.

Así, será obligatorio instalar un vallado de protección que no invada el espacio destinado al tránsito peatonal y regar abundantemente las estructuras para evitar la propagación de polvo.

Además, los escombros deberán retirarse de forma controlada, mediante maquinaria o poleas, y queda expresamente prohibido arrojarlos desde las partes altas del edificio o utilizar explosivos.

El transporte de los residuos también tendrá que realizarse en vehículos debidamente cubiertos.

Una vez finalizados los trabajos, la propiedad deberá presentar el certificado final de obra visado para tramitar la baja definitiva del inmueble en el Registro de Edificios sujetos a la Inspección Técnica.

El solar resultante tendrá que quedar, además, debidamente cerrado, tal y como establece el artículo 140 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de León.

Esta medida busca mejorar las condiciones de salubridad y seguridad, así como la imagen urbana de la calle Padre Risco.