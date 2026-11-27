Luis, el ingeniero que aplica la inteligencia artificial para anticipar las secuelas del dolor lumbar

Un trabajo fin de grado de la Universidad de León (ULE) ha logrado un reconocimiento nacional. Su autor, Luis Laballós González, ha recibido el Premio Nacional de Inteligencia Artificial en Biomedicina ‘David Riaño’ 2026 en la categoría de Mejor TFG/TFM.

Su investigación utiliza inteligencia artificial para predecir la discapacidad que puede provocar el dolor lumbar.

El premio lo concede la Sociedad Española de Inteligencia Artificial en Biomedicina (IABiomed).

El jurado ha reconocido la calidad de un estudio que combina tecnología y conocimientos médicos para abordar un problema de salud muy frecuente.

La investigación se centra en pacientes con dolor lumbar subagudo. Para ello, utiliza técnicas de aprendizaje automático (machine learning), capaces de analizar datos y detectar patrones.

El objetivo es identificar qué factores clínicos y psicosociales pueden influir en la evolución de los pacientes.

El trabajo también estudia cómo aplicar estos resultados en Atención Primaria. De esta forma, la investigación busca contribuir a una atención sanitaria más personalizada y ayudar a anticipar qué pacientes pueden desarrollar una mayor discapacidad.

El estudio ha estado dirigido por José Alberto Benítez-Andrades, profesor de la ULE y coordinador del grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial.

El docente destaca que este reconocimiento demuestra que un trabajo universitario puede tener aplicaciones reales más allá del ámbito académico.

“Luis ha sabido combinar su formación en ingeniería informática con la capacidad de trabajar junto a profesionales de las ciencias de la salud para abordar un problema real”, señala Benítez-Andrades.

El profesor también destaca la satisfacción que supone comprobar cómo el talento de los estudiantes puede contribuir al avance de la inteligencia artificial aplicada a la salud.

Por su parte, Laballós considera que el galardón supone un importante respaldo al trabajo realizado durante su formación.

“Este premio refleja el potencial de la inteligencia artificial para dar respuesta a problemas reales y mejorar la calidad de vida de las personas a través de una atención sanitaria más personalizada”, afirma.

También agradece el apoyo de su tutor y la formación recibida en la Universidad de León.

Revista internacional

El trabajo no se ha quedado en el ámbito universitario. Sus resultados han dado lugar a un artículo científico publicado en 2026 en la revista internacional BMC Medical Informatics and Decision Making.

El estudio lleva por título ‘Machine learning-based prediction of disability in subacute low back pain: a primary care study on clinical and psychosocial determinants’.

Actualmente, Luis Laballós González continúa su formación con un máster en Business Consulting en la Universidad Pontificia Comillas.

Además, trabaja como consultor de negocio en Management Solutions, donde participa en proyectos relacionados con la transformación tecnológica y el análisis de datos.

El Premio Nacional de Inteligencia Artificial en Biomedicina ‘David Riaño’ reconoce cada año la calidad académica y el rigor de trabajos universitarios que aplican la inteligencia artificial a las ciencias de la salud. También valora su posible utilidad para mejorar la práctica clínica.