La candidata del PP al Congreso de los Diputados por León, Ester Muñoz, acompañada de otros miembros de las candidaturas populares por la provincia, mantiene un encuentro con los empresarios de la FELE, el Círculo Empresarial Leonés y la Cámara de Comercio, este viernes Carlos S. Campillo ICAL

Ester Muñoz defiende a Feijóo: "A mí en TVE me dijeron que tenía que estar calladita y nadie les mandó rectificar"

La número uno del PP al Congreso de los Diputados por León, Ester Muñoz, ha defendido este viernes al candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, tras la polémica suscitada a raíz de que recriminase en el debate de este jueves a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, que hubiese estado "calladita" durante la gestión del Gobierno de la dana de Valencia.

"A mí en TVE me han dicho que tenía que estar calladita y nadie les mandó rectificar y era un señoro de izquierdas. Y yo a un hombre perfectamente le puedo decir que esté calladito", ha afirmado, antes de participar en un encuentro con empresarios leoneses.

El episodio se produjo anoche en el debate a cuatro, cuando Colau reprochó a Feijóo que el PP mantuviera a Mazón aforado tras la dana y el candidato popular respondió. "Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta. Y usted, calladita".

La frase generó la inmediata acusación de machismo por parte de Sánchez y de la propia Colau pero Muñoz ha rechazado la interpretación y ha contextualizado las palabras del candidato popular.

"Lo que estábamos diciendo es que durante todos estos años de negligencias y corrupción la izquierda ha estado calladita, ante la dana o Ceuta calladitas y calladitos, con los casos de corrupción y viendo cómo se contrataba a mujeres prostituidas en el Gobierno las ministras calladitas y los ministros calladitos", ha afirmado.

Y ha asegurado que "quien quiera manipular solo demuestra desesperación".

Un "fin de ciclo"

La dirigente leonesa ha valorado también el debate en clave de fin de ciclo. "De nuevo un presidente Feijóo trasladando propuestas y demostrando que hemos llegado a un fin de ciclo, con un Gobierno y unos cómplices del Gobierno incapaces de explicar por qué los españoles vivimos peor hoy que hace ocho años", ha señalado.

Muñoz ha afirmado que "los españoles pudieron ver que la alternativa pasa por Alberto Núñez Feijóo y seguro que están esperando que llegue el domingo para que derribemos entre todos el muro".

Dirigiéndose a los leoneses, ha pedido el voto masivo al PP. "Lo que le quiero trasladar a los leoneses es que no podemos seguir otros ocho años más abandonados. Ningún leonés vive mejor hoy que hace ocho años y tenemos que votar en defensa propia", ha apuntado.

Y ha señalado que "necesitamos un Gobierno que mire por los leoneses". "Que no olviden que no podemos permitir que sigan abandonando esta tierra", ha insistido.

Sobre la jornada de reflexión, Muñoz ha avanzado que la pasará en familia tras unos días "muy duros".

"No podíamos descansar porque nos estamos jugando la España de las próximas décadas. Creo que la gente lleva reflexionando los últimos años y no se trata de que crean al PP o al PSOE o a la izquierda; yo les pregunto si viven mejor hoy que hace ocho años. Si la respuesta es que no, es evidente que hace falta un cambio", ha zanjado.