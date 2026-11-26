El alcalde de León, José Antonio Diez y Café Quijano encienden la Navidad en León. Ayto. León.

León estrena su Navidad con más de 2,6 millones de luces led y un acto en Santo Domingo junto a Café Quijano

León ha dado inicio este jueves a su campaña navideña con más de 2,6 millones de luces led repartidas por más de cien calles y plazas de todos los barrios y pedanías. El alcalde, José Antonio Diez, ha presidido el encendido en la glorieta de Santo Domingo acompañado por concejales, escolares y la música de las Aulas Corales Municipales y Café Quijano.

Santo Domingo se ha iluminado con un gran paraguas de luz y un árbol de 18 metros tras la cuenta atrás compartida con los niños.

El regidor ha agradecido el trabajo de músicos, empleados municipales, Policía Local, Protección Civil y entidades colaboradoras, y ha asegurado que León solo brilla con sus vecinos.

Despliegue navideño

El montaje reúne 122 árboles iluminados —36 en la plaza de la Inmaculada, que estrena decoración navideña, 30 en Cortes Leonesas y aledaños y dos grandes en Santa Nonia—, 302 arcos, 277 motivos navideños y más de 150 elementos adicionales, entre ellos dos soldados y dos ángeles.

Las plazas de Torres de Omaña y El Cid también cuentan con paraguas luminosos.

La plaza Mayor luce un cielo estrellado y acogerá el Mercado de Navidad durante el puente de diciembre.

No faltan los 12 ramos leoneses repartidos por distintas plazas, el Belén tradicional de San Marcelo frente a Botines, los ángeles de Regla, los cascanueces de San Marcelo y figuras como almendros de luz o letreros de Feliz Navidad.

Horarios del alumbrado

El alumbrado funcionará hasta el 6 de enero de 18:00 a 24:00 horas de lunes a jueves, y de 17:30 a 24:00 horas los domingos y festivos. Viernes, sábados y vísperas de festivos se ampliará de 17:30 a 2:00 horas.

Los días 24 y 31 de diciembre y 1 y 5 de enero habrá horario especial de 17:30 a 4:00 horas.