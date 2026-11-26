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La Junta pide esperar al informe del Seprona ante las “varias hipótesis” sobre la muerte del oso en Posada de Valdeón

La Junta de Castilla y León esperará a conocer el informe del Seprona de la Guardia Civil antes de pronunciarse sobre la muerte del oso pardo abatido.

Suceso que ocurrió durante una cacería de jabalíes en Posada de Valdeón (León), en el entorno del Parque Nacional de los Picos de Europa.

Así lo señaló este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

El dirigente consideró “oportuno” esperar a que concluya la investigación, ya que existen “varias hipótesis” sobre lo sucedido.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo evitó aclarar por qué se disparó contra el animal, perteneciente a una especie protegida.

Explicó que, una vez finalizadas las pesquisas, la Junta podrá analizar el contenido y los detalles del informe para extraer conclusiones.

El portavoz también evitó confirmar la versión ofrecida por el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, Joaquín Antonio Pino (Vox), quien atribuyó el disparo a «un acto en defensa propia».

Preguntado por esta afirmación, Fernández Carriedo se remitió de nuevo a la investigación del Seprona. Aseguró que la Junta informará sobre lo ocurrido con “transparencia y detalle” cuando disponga de todos los datos.

Por último, el consejero defendió que el Gobierno autonómico actuará siempre “conforme a la ley” y garantizó su compromiso con la protección de la naturaleza.

En este sentido, destacó la mejora de las condiciones de conservación de las especies en los últimos tiempos. No obstante, apuntó que los niveles de protección pueden evolucionar en función del estado de cada una.