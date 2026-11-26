Imagen de archivo de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Burgos Ricardo Ordóñez ICAL

Condenan a seis años de prisión a una mujer por inducir a la prostitución a dos menores de edad en León

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó íntegramente la condena de seis años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de León a una mujer por inducir a la prostitución a dos menores de 14 y 15 años en León.

De acuerdo con la sentencia confirmada, la mujer captó a las dos adolescentes en julio de 2022, ganándose su confianza mediante regalos, comida, alcohol y conversaciones de contenido sexual, para después proponerles que ejercieran la prostitución en su domicilio a cambio de ganar dinero fácilmente.

Ante estos hechos, la Sala ratificó las penas de cuatro años de prisión por la inducción a la prostitución de una menor de 16 años y dos años de prisión por la inducción a la prostitución de la otra menor.

Además, ratificó las penas de multas, libertad vigilada, prohibiciones de aproximación y comunicación, inhabilitación para actividades con menores e indemnizaciones de 1.000 euros para cada una de las víctimas por daño moral.

Así, el Tribunal rechazó el recurso de apelación al considerar plenamente creíbles y corroboradas las declaraciones de las víctimas y descartó cualquier vulneración de la presunción de inocencia. No obstante, contra la sentencia del TSJCyL cabe recurso ante el Tribunal Supremo.