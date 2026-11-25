El expresidente del Gobierno, José María Aznar, participa en un encuentro con afiliados y militantes junto a la cabeza de lista del PP de León al Congreso, Ester Muñoz. Carlos S. Campillo Ical

"A las fuerzas populistas, a la derecha y a la izquierda, solo les importa el poder", advierte Aznar en León

“Unas fuerzas populistas de izquierda cada vez más radicalizadas se han adueñado del poder, pero a las fuerzas populistas, tanto a la derecha como a la izquierda, solo les importa el poder y la deriva de esa obsesión es hacer que los españoles se confronten entre ellos en lugar de buscar puntos comunes que garanticen la estabilidad”.

Así lo advirtió hoy el expresidente del Gobierno, José María Aznar, durante su participación en un acto de campaña del Partido Popular en León, donde llamó a una movilización masiva el domingo para “no pertenecer a una generación de españoles que ven cómo su país se pierde” mediante “una victoria contundente que permita conformar un Gobierno fuerte”

Una movilización para unas elecciones que, tal y como puntualizó, “no son de alternancia normal”, sino que “son las más importantes de la vida política española en los últimos 50 años”.

En este sentido, sostuvo que “es urgente que se produzca un cambio político en España y hacerlo con personas de confianza”, ante las que se refirió a la candidata del PP de León al Congreso y portavoz ‘popular’, Ester Muñoz y, “por supuesto”, a Alberto Núñez Feijóo, informa Ical.

Para José María Aznar, “levantar muros entre los ciudadanos y decir a los que estén al otro lado que se va a hacer todo lo posible para que no gobiernen es un error”.

Un error que “está cometiendo Sánchez y su tropa”, a quienes acusó de “comprar un gobierno pagando un precio doble a los separatistas y golpistas catalanes con una amnistía e indulto” a quien “el día 12 dormirá en su casa porque ha derrotado a España” y “ganar lo votos de los antiguos terroristas sacando a la calle a todos los terroristas condenados”.

“Si ese es el precio que ha pagado para estar en el Gobierno, si tuviese la oportunidad de seguir y formar otra vez esta coalición, con los terroristas en la calle, con la amnistía producida y la nación humillada, solo le queda que se termine la Constitución española, que la unidad histórica de España deje de funcionar y crear tantas naciones como votos necesite”, avanzó el ‘popular’.

Por ello, consideró “urgente y fundamental” la victoria del PP del próximo domingo para “restaurar la confianza de los españoles en las instituciones” perdida “por culpa de una banda de corruptos que se han hecho políticos y han llegado a gobernar España”.

Así, a su juicio, ante las “malas prácticas políticas, no hay que cambiar la Constitución ni crear naciones que no existen”, sino que “hay que echar a la banda que está instalada en el Gobierno y luego hacer una política de reconstrucción nacional”.

También consideró necesario José María Aznar “fortalecer el estado”, para “garantizar el cumplimiento de la ley” y que “esté presente en todo el territorio nacional”, en aras de “garantizar la seguridad y tranquilidad de los españoles”, algo que puntualizó que pasa por “garantizar que las fronteras de España no las pasa quien quiere, cuando quiere y para hacer lo que le da la gana”.

“Que a un presidente del Gobierno le invadan el territorio, vaya dos horas, le dé la razón al invasor y se largue de vacaciones es algo impresentable”, añadió, al tiempo que advirtió que “quienes desafían la unidad de España tendrán su respuesta”.