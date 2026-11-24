Trabajos en la calzada sentido A Coruña del viaducto de Tremor Ministerio de Transportes

El nuevo viaducto de Tremor en la A-6 da un paso más: autorizada la licitación de obras por 62,8 millones

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la licitación del contrato de obras para la construcción del nuevo viaducto de Tremor en la A-6, en el término municipal de Torre del Bierzo, en la provincia de León.

El valor estimado del contrato asciende a 62,8 millones de euros (IVA no incluido).

Este viaducto se sitúa en el kilómetro 355,8 de la autovía A-6 salvando el valle formado por el río Tremor, a una altura de unos 90 metros sobre el cauce del mismo.

En los últimos años ha sido objeto de una inspección especial y estudios para analizar su estado de conservación, instalando en él instrumentación de auscultación para la monitorización en tiempo real de su comportamiento estructural.

En base a las conclusiones de los estudios se ha optado por la construcción de dos nuevas estructuras, una por calzada, de nueva planta, que sustituirán al actual viaducto de Tremor.

Para ello, se proyecta una variante de trazado sensiblemente paralela al trazado existente, que permitirá reducir significativamente la afección al tráfico de la A-6 durante la ejecución de las obras.

Además, esta alternativa permitirá mejorar los parámetros de trazado en la zona comprendida entre los kilómetros 355 y 356,9 de la autovía A-6.

Características técnicas

El nuevo viaducto de Tremor, de 480 metros de longitud dividida en ocho vanos de 55+5 x 65 + 55 + 45 metros, se sitúa al sur del actualmente construido, inscrito en una curva circular de radio 1.250 metros que mejorará las condiciones de seguridad vial con respecto a la vía actual.