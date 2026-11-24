Un informe de la ULE eleva al 6,6% la actividad emprendedora de CyL, a la cola nacional en creación de empresas

Castilla y León ha registrado una tasa de actividad emprendedora del 6,6% en 2025, lo que supone un “crecimiento moderado respecto al año anterior”.

Se trata de una evolución “positiva” que, sin embargo, “convive con dificultades para transformar las iniciativas iniciales en empresas y garantizar su continuidad” y que “sitúa a la Comunidad en la última posición del ranking autonómico en emprendimiento nuevo”.

Así lo recoge el último informe GEM Castilla y León 2025-2026, que este martes, 24 de noviembre, se ha presentado en la Universidad de León.

La rectora, Nuria González, ha puesto en valor un trabajo que ha sido desarrollado por el grupo de investigación en Dirección de Empresas y que “permite poner cifras a la realidad, identificar fortalezas y detectar dificultades y disponer de información rigurosa para orientar la toma de decisiones”.

Una línea en la que coincidió Augusto Cobos, director general Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, que recordó la apuesta de la Junta por subvencionar este informe por ser una herramienta clave para orientar las políticas públicas en materia de emprendimiento.

En este sentido, subrayó el compromiso de la Junta para garantizar que “tenga las mismas oportunidades un proyecto en un sector de alto valor tecnológico ubicado en León que un proyecto en un sector tradicional ubicado en la provincia de Soria”

Y puso en valor el acompañamiento integral que ofrece el ICECYL a través de su ventanilla única, desde la creación y aceleración de empresas hasta su financiación e internacionalización.

Según detalló el director del estudio Daniel Alonso, la principal debilidad aparece en el emprendimiento nuevo, correspondiente a empresas que llevan entre tres y 42 meses en funcionamiento, y que se sitúa en el 1,8%, frente al 3% de la media española.

Por su parte, el emprendimiento potencial, que mide la intención de iniciar una actividad empresarial en los próximos tres años, alcanza el 9,2%, frente al 13,8% nacional.

El informe considera que la distancia entre esta última cifra y la tasa de actividad emprendedora efectiva en Castilla y León, de menos de tres puntos porcentuales, refleja una mayor proximidad entre la intención y la decisión de emprender que en el conjunto de España, donde la tasa potencial prácticamente duplica la efectiva.

La tasa de abandono empresarial se situó en el 3,2%, ligeramente por debajo de la registrada en el conjunto de España. No obstante, Castilla y León presenta la tercera tasa más elevada de cierres entre las comunidades, solo por detrás de Cataluña y Cantabria.

Ante esta situación, Alonso señaló la necesidad de apoyar a las empresas que atraviesan dificultades y planteó los traspasos y el relevo generacional como herramientas para evitar su desaparición. “Hay que hacer algo por aquellos emprendedores y aquellas empresas que están a punto de cerrar”, afirmó.

Diferencias y perfiles

El informe constata un cambio en la evolución del emprendimiento por género. Por primera vez después de muchos años, la actividad emprendedora masculina supera a la femenina en Castilla y León, con tasas del 8,2% entre los hombres y del 5,1% entre las mujeres.

En las empresas consolidadas, sin embargo, las cifras están prácticamente igualadas, con un 7,1% de emprendimiento femenino frente al 7% masculino, una situación diferente a la del conjunto de España, donde la tasa masculina supera en más de tres puntos porcentuales a la femenina.

En cuanto al perfil de las personas emprendedoras, el 88% tiene entre 25 y 54 años y más del 70% dispone de formación específica en emprendimiento y gestión empresarial, con un porcentaje importante de personas con estudios de máster y doctorado.

La necesidad de ganarse la vida constituye el principal motivo para iniciar un negocio, tanto entre quienes emprenden recientemente como entre quienes cuentan con empresas consolidadas, aunque en estas últimas adquiere mayor relevancia la continuidad de una tradición familiar.

Inversión

La mitad de las empresas comienza con una inversión inferior a 6.000 euros y el 62% se financia principalmente con ahorros propios. Son, en su mayoría, proyectos de pequeño tamaño orientados a los servicios a empresas o al consumidor, actividad que concentra el 82% de las iniciativas.

El 45% adopta la forma de trabajador autónomo y solo el 1,2% cuenta con más de 20 empleados. Pese a su dimensión, el 57% de estas empresas está creando empleo o contratos de carácter indefinidos.

En el ámbito tecnológico, casi el 11% presenta un nivel medio-alto y más de la mitad incorpora innovaciones en productos o procesos. La internacionalización alcanza al 22% de las empresas, frente al 30% de la media nacional.

No obstante, el informe destaca que, aunque hay menos empresas internacionalizadas en Castilla y León, las que exportan lo hacen en mayor volumen.

En materia de digitalización, el 44% de las empresas está incorporando tendencias digitales. El estudio también analiza la percepción del ecosistema emprendedor sobre la inteligencia artificial, cuya incorporación se considera importante para favorecer la viabilidad de las empresas a largo plazo, siempre desde un uso ético y sostenible.

Además, más del 50% de las iniciativas prioriza objetivos sociales y ambientales en sus decisiones empresariales.

Entre los factores que favorecen el emprendimiento en Castilla y León, el informe destaca la transferencia de I+D+i y los programas gubernamentales. También observa que las personas que ya están emprendiendo tienen mayor conocimiento y habilidades para poner en marcha negocios, detectan más oportunidades y muestran menos miedo al fracaso que la población no involucrada en estas actividades. El estudio apunta, asimismo, a las políticas gubernamentales y al apoyo financiero como ámbitos fundamentales para impulsar la actividad emprendedora.

El informe analiza anualmente la actividad emprendedora en la Comunidad en el marco de un observatorio internacional presente en 53 economías. La edición 2025-2026 se basa en una encuesta a 2.000 personas de entre 18 y 70 años y a 39 expertos, con datos recogidos entre mayo y julio de 2025.