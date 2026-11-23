Tregua electoral entre Cendón y Diez: de invitarse a abandonar el PSOE a pedir juntos el voto para Sánchez el 29-N

Dicen que la política hace extraños compañeros de cama. Y las campañas electorales, por lo visto, todavía más.

Que se lo pregunten al secretario general del PSOE de León y cabeza de lista al Congreso por la provincia, Javier Alfonso Cendón, y al alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, que han decidido compartir vagón electoral después de años circulando por vías políticas bien distintas y protagonizando algunos de los enfrentamientos internos más sonados del partido.

Ahora, a menos de una semana de las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, ambos han escenificado una llamativa tregua política con un vídeo difundido por Cendón en sus redes sociales.

Una imagen especialmente significativa porque Diez está pidiendo el voto para una candidatura encabezada precisamente por quien ha sido uno de sus principales adversarios políticos dentro del PSOE leonés.

"¡El próximo domingo 29-N vamos a ganar las elecciones generales!", ha proclamado Cendón, que ha acompañado las imágenes con un llamamiento conjunto a los votantes.

"José Antonio Diez, alcalde de León, y yo os pedimos el voto para conseguir una mayoría más amplia del PSOE", ha señalado el candidato socialista al Congreso, que ha defendido la necesidad de acelerar los avances en derechos, libertades y prosperidad económica.

La imagen resulta especialmente llamativa por el historial de desencuentros entre ambos.

Hace apenas dos meses, Cendón llegó a asegurar que Diez había abandonado políticamente el PSOE y le abrió la puerta de salida de la formación. Ahora, el regidor solicita el respaldo electoral para la lista que lidera el propio Cendón y ambos defienden públicamente la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

¡El próximo domingo #29N vamos a ganar las elecciones generales! @JADIEZLEON, alcalde de León, y yo os pedimos el voto para conseguir una mayoría más amplia del PSOE. Una mayoría que nos permita acelerar los avances en derechos, libertades y prosperidad económica que León necesita e ir mucho más lejos. Queremos seguir impulsando la reindustrialización de esta tierra, crear más y mejor empleo, más oportunidades, facilitar el acceso a la vivienda y blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones. Queda una semana para culminar la remontada. ¡Vamos a por el 75 % de participación! Si concentramos el voto progresista en el PSOE, superaremos los 176 escaños. Garantizando cuatro años más de Gobierno progresista con @sanchezcastejon. Cuatro años más de futuro para León. El #29N, ¡vota PSOE! ❤️ — Javier Alfonso Cendón (@alfonsocendon) November 22, 2026

Años de enfrentamientos

La rivalidad entre Cendón y Diez se remonta a varios años atrás y ha tenido como principales escenarios el control orgánico del PSOE leonés y las candidaturas electorales.

En 2022, el sector de Cendón impulsó una candidatura alternativa a la de Diez para dirigir la Agrupación Local del PSOE de León, aunque el alcalde consiguió imponerse.

La tensión volvió a aumentar en las primarias provinciales de marzo de 2025, cuando Diez respaldó a Diego Moreno frente a Cendón. El secretario provincial reprochó entonces al alcalde su actitud hacia el partido y llegó a espetarle: "Si no está a gusto, que se vaya".

El enfrentamiento continuó durante este año, especialmente por las aspiraciones de Diez de optar a un tercer mandato en la Alcaldía de León en 2027.

En septiembre, Cendón volvió a cargar contra el regidor con unas durísimas declaraciones: "José Antonio Diez vive de la política y se presentará por cualquier sigla porque quiere seguir viviendo de ella".

Unos antecedentes que convierten su aparición conjunta en campaña en una imagen poco habitual, especialmente porque Cendón es ahora el número uno de la candidatura socialista al Congreso por León, aunque ninguno de los dos ha anunciado que sus diferencias políticas y orgánicas estén resueltas.

Unidos para pedir 176 escaños

En este contexto, la campaña de las generales ha propiciado una imagen de unidad entre los dos principales referentes del socialismo leonés.

Cendón ha defendido que el PSOE debe aspirar a una mayoría absoluta en el Congreso y ha fijado como objetivo alcanzar una participación del 75 %.

"Queda una semana para culminar la remontada. ¡Vamos a por el 75 % de participación! Si concentramos el voto progresista en el PSOE, superaremos los 176 escaños", ha asegurado.

El dirigente socialista también ha situado entre las prioridades para León la reindustrialización, la creación de empleo de calidad, el acceso a la vivienda y la protección constitucional de la revalorización de las pensiones.

"Cuatro años más de Gobierno progresista con Pedro Sánchez. Cuatro años más de futuro para León", ha defendido en su mensaje electoral.

La aparición conjunta no se ha limitado al vídeo. Este domingo ambos dirigentes también han coincidido en un punto informativo del PSOE instalado en el Rastro de León, donde se han mostrado juntos durante la campaña.

Una imagen muy distinta de la ofrecida en los últimos años y que evidencia, al menos públicamente, una voluntad de colaboración electoral.

La incógnita es si esta tregua se mantendrá después del 29 de noviembre o si el pulso entre Cendón y Diez volverá a aflorar cuando el PSOE tenga que resolver su candidatura a la Alcaldía de León para las municipales de 2027.