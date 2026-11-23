La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León protagoniza un corte de tráfico reivindicativo en defensa del servicio Carlos S. Campillo ICAL

La Plataforma FEVE pide a PP y Vox que impulsen con una PNL la vuelta del tren al centro de León

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha ha trasladado a PP y Vox una propuesta para recuperar el tren en el centro de León.

El colectivo quiere que ambos grupos registren una proposición no de ley en las Cortes de Castilla y León que permita desbloquear la situación de los dos kilómetros de vía urbana cerrados desde 2011.

La iniciativa plantea que la Junta financie los estudios técnicos y jurídicos necesarios para definir cómo podría recuperarse el servicio. También reclama abrir una negociación con el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de León para concretar una solución antes de que termine 2027.

La propuesta busca determinar las características y frecuencias del futuro servicio, adaptar la infraestructura al nuevo material móvil y estudiar las fórmulas para transferir o gestionar las instalaciones.

También considera necesario establecer un marco normativo que permita la circulación tranviaria en este tramo.

El cierre de la vía urbana sigue siendo uno de los principales obstáculos para recuperar la conexión ferroviaria.

El convenio firmado el 6 de febrero de 2010 entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de León y FEVE contemplaba la integración del ferrocarril en la ciudad mediante un sistema tranviario.

Sin embargo, el proyecto continúa sin materializarse.

A esta situación se sumó la decisión del Ministerio, en diciembre de 2024, de no adquirir los cinco trenes-tram previstos para León.

Además, ADIF condiciona la puesta en servicio a la aprobación de una normativa específica para la circulación tranviaria, que todavía está pendiente.

La Plataforma considera que ahora existe una oportunidad para retomar el proyecto, coincidiendo con la reorganización del transporte público en León. El área metropolitana y el corredor del Torío son, a su juicio, dos ejes importantes para recuperar la conexión ferroviaria.

El tramo urbano llegó a registrar unos 330.000 viajeros anuales en 2011, el año en que se cerró. Las estimaciones que maneja el colectivo apuntan a que la reapertura podría elevar esa cifra hasta los 500.000 pasajeros, gracias también a los andenes construidos en distintos barrios que nunca llegaron a entrar en funcionamiento.

La Plataforma recuerda, además, que el modelo de tren-tram que necesita León ya funciona desde hace años en ciudades como Alicante y Cádiz.

El colectivo insiste en que la recuperación del servicio no debe convertirse en una disputa política.

“La recuperación del tren no es una cuestión partidista, sino un servicio público”, defiende, al tiempo que apela a las necesidades de los vecinos de León, su área metropolitana y los pueblos de la montaña.

Por ello, pide a los dos partidos que sustentan el Gobierno autonómico que asuman la iniciativa y lleven la propuesta al Parlamento regional para avanzar en una solución que permita devolver el tren al centro de León.