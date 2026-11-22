El eurodiputado del Partido Popular Raúl de la Hoz visita la localidad leonesa de La Bañeza, donde visita el Museo de la Alubia y la sede de la Indicación Geográfica ICAL

“Pedro Sánchez es un cadáver político en Bruselas”, afirma el eurodiputado Raúl de la Hoz

El eurodiputado del Partido Popular Raúl de la Hoz manifestó hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es hoy “un cadáver político en Bruselas, un hombre absolutamente defenestrado, ignorado y vilipendiado, sencillamente por las políticas que ha llevado a cabo”.

España, afirmó, “desgraciadamente” no está en las principales mesas de negociación de la Unión Europea, sentada junto a Alemania, Francia o Italia en la negociación de la próxima Política Agraria Común.

“Necesitamos una voz fuerte, imponente, que devuelva a España al lugar que tenía en el pasado y que nos puede servir para que la próxima PAC sea realmente beneficiosa para los intereses de los agricultores españoles”, remarcó.

Añadió que Sánchez “olvida a los agricultores, intenta ideologizar la política agraria con objetivos climáticos insostenibles e inaceptables” mientras Alberto Núñez Feijóo, “tiene las cosas claras, tiene como objetivo la gestión adecuada de los recursos públicos y genera confianza”, informa Ical.

El PP europeo, recordó, ha rechazado la propuesta inicial de la Comisión Europea sobre la PAC, y tiene como objetivos hacer posible que los agricultores reciban precios justos, evitar la competencia desleal y lograr una PAC suficiente y adecuada, pero ahora queda negociar y son los gobiernos lo que han de hacerlo.

Por eso, insistió, es importante “tener peso, voz y palabra” para defender los intereses de los agricultores españoles.

Así se pronunció durante su presencia en la localidad leonesa de La Bañeza, donde visitó el Museo de la Alubia y la sede de la Indicación Geográfica protegida de esa legumbre junto a miembros de las candidaturas al Congreso y al Senado.

“La IGP para nosotros es un símbolo de protección, de una lucha para generar riqueza y empleo y fijar población en el medio rural y con ese objetivo trabaja el PP en las instituciones europeas”, señaló.

La agenda de Raúl de la Hoz en la provincia leonesa este domingo incluye también una visita a la capital para conocer las exposiciones actuales del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León.