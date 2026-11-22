Muere un oso pardo de un disparo durante un control de jabalíes en Picos de Europa

Un ejemplar de oso pardo ha muerto este sábado por un disparo durante un control poblacional de jabalíes en Posada de Valdeón, en el Parque Nacional de Picos de Europa.

La Junta de Castilla y León ha puesto los hechos en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para investigar las circunstancias en las que se produjo la muerte del animal.

El operativo se desarrollaba en el marco de las actuaciones de control de especies sobreabundantes previstas en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional, que contempla este tipo de intervenciones por motivos de conservación y para prevenir daños.

Estas actuaciones están sujetas a planes específicos previamente aprobados por la Comisión de Gestión.

Según ha informado la Administración autonómica, el control contaba con la supervisión de un agente medioambiental y dos celadores de medio ambiente.

Además de la colaboración de vecinos con el nivel de especialización requerido.

La Junta asegura que antes de la intervención se habían llevado a cabo rastreos en la zona para comprobar la posible presencia de osos.

El último de ellos se realizó este viernes, también en el área donde este sábado se desarrollaba el control, sin que se detectaran indicios de la presencia de ejemplares.

Tras conocerse la muerte del oso, se ha trasladado la información al Seprona, que deberá recabar datos y realizar las comprobaciones necesarias para esclarecer lo sucedido.

De forma paralela, se han activado los protocolos para el levantamiento del cadáver y su traslado al laboratorio del Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Junta de Castilla y León, donde se le practicará una necropsia para determinar las circunstancias de la muerte.