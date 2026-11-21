Expojoven abre en León su 36ª edición con 77 entidades y una oferta de ocio, formación y cultura Cedida

La feria ideal para los jóvenes abre sus puertas con 77 entidades, cómics, videojuegos, cuentacuentos y juegos de mesa

Expojoven ha abierto este sábado sus puertas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León con 77 entidades participantes y un amplio programa de actividades dirigido a los jóvenes.

La cita, organizada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León, alcanza su 36ª edición consecutiva y se consolida como una de las principales ferias juveniles de Castilla y León.

La feria ofrece un recorrido por las propuestas de asociacionismo, formación, cultura, ocio y turismo dirigidas al público joven.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha inaugurado el certamen acompañado por la concejala de Bienestar Social y Juventud, Vera López, así como por otros representantes de la Corporación Municipal y autoridades civiles y militares.

El acto inaugural ha incluido un recuerdo a la reina Urraca I de León y a Antonio Gaudí, además de una actuación de los alumnos de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas.

Diez ha agradecido la participación de las instituciones y entidades que colaboran en Expojoven, una cita que, según ha destacado, permite poner en valor el movimiento asociativo juvenil de la ciudad.

El alcalde ha subrayado que las 36 ediciones celebradas reflejan la trayectoria y consolidación de la feria, impulsada desde la Concejalía de Juventud, y ha defendido su carácter plural, con la participación de centros educativos, instituciones, cuerpos de seguridad, servicios de emergencia y otras entidades.

La programación de Expojoven 2026 se distribuye en distintos espacios temáticos dedicados a la educación, los idiomas, el ocio, el turismo y la cultura.

Entre ellos figuran la Feria del Asociacionismo Juvenil, Espacio Idioma, Expoeduca, la Feria del Cómic y del Libro Juvenil, Expo Activa —dedicada al ocio y al turismo juvenil— y Expofest-0 Manía, una propuesta que apuesta por el ocio sin alcohol.

Durante la feria se celebrarán talleres, exposiciones, muestras artísticas, proyecciones, conciertos, cuentacuentos, juegos de mesa, exhibiciones y presentaciones de libros.

También habrá actividades del programa municipal de ocio saludable y alternativo con propuestas para disfrutar del tiempo libre y conocer otras alternativas de ocio.

El recinto permanecerá abierto de 10.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas, con una oferta que pretende acercar a los jóvenes tanto los recursos municipales como las iniciativas de otras entidades y asociaciones.

La jornada concluirá con una gala dedicada al cine joven leonés, en la que se estrenará el cortometraje Los rapaces, de Julu Martínez, reconocido en el Festival del Corto de Ciudad Real 2026 y en el Certamen Joven de Castilla y León.

También se proyectará Solo Deus, de Bea del Pozo, seleccionado en la convocatoria CUL'26, que impulsa la programación cultural de la Concejalía de Juventud.