El Grupo de Cohetería de la Universidad de León logra el premio al Mejor Vuelo en una competición nacional Cedida

El cohete de la Universidad de León que logra un hito: conquista una competición nacional y alcanza los 560 metros

Los estudiantes de la Universidad de León han demostrado que son capaces de llegar muy alto.

Su cohete León 1.2 consiguió la mención al Mejor Vuelo en una competición nacional de cohetería celebrada en Alcolea de Cinca (Huesca).

El prototipo leonés destacó por su estabilidad, precisión y suavidad en el descenso, en un encuentro que reunió a ocho equipos universitarios de distintos puntos de España.

El reconocimiento, concedido por la empresa Arkadia Space, premió el vuelo “más estable, constante, con la parábola correcta y descenso suave”.

Un resultado que pone en valor el trabajo de los integrantes del Grupo de Cohetería de la ULE y su capacidad para desarrollar tecnología propia.

La competición, organizada por las asociaciones SURT y Spain Rocketry, fue el primer evento de estas características celebrado a escala nacional en España.

La jornada transcurrió sin incidencias y permitió a los participantes poner a prueba sus diseños y conocimientos de ingeniería.

Un vuelo de 560 metros

El León 1.2 alcanzó una altura de 560 metros, frente a los 590 previstos en las simulaciones.

La diferencia fue de apenas un cinco por ciento. Además, el equipo consiguió recuperar el cohete tras el lanzamiento, otro de los objetivos fundamentales de la prueba.

El prototipo es una versión mejorada y de mayor tamaño del León 1, el modelo que el grupo universitario lanzó en 2025. Detrás de su desarrollo hay meses de trabajo y una importante apuesta por la fabricación propia.

El proyecto destaca por su alto grado de autonomía técnica. Los estudiantes de la Universidad de León diseñaron, desarrollaron y fabricaron los principales componentes del vehículo.

Entre ellos figuran el fuselaje, la estructura, el sistema de paracaídas y la aviónica.

El motor fue el único elemento comercial incorporado al prototipo, tal y como establecían las normas de la competición.

Así lo explica Axel Diez Martínez, presidente del Grupo de Cohetería de la ULE, que destaca el trabajo realizado por los integrantes de esta iniciativa estudiantil.

El proyecto permite aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas a un reto real de ingeniería, que abarca desde el diseño y las simulaciones hasta la fabricación, el lanzamiento y la recuperación del cohete.

El próximo reto

El grupo ya trabaja en su siguiente proyecto, el León 2, un cohete de mayor tamaño con el que pretende alcanzar los tres kilómetros de altura.

El objetivo es competir en la European Rocketry Challenge (EuRoC), considerada la principal competición universitaria europea de cohetería experimental. Un nuevo desafío para los estudiantes leoneses, que quieren dar un salto en sus desarrollos y medir su capacidad tecnológica frente a equipos de otros países.

En la competición de Huesca, el equipo de la Universidad de León estuvo integrado por Eduardo Grande Andrés, Diego Prado Pastrana, Elena Samper Miranda, Claudia González Mayo, Omar Halkhoumsse Suárez, Manuel Sainz de Aja, Julia Colino Alonso y Axel Diez Martínez.