La candidata del PP al Congreso por León en las elecciones generales del 29 de noviembre, Ester Muñoz, durante una intervención en el municipio leonés de Astorga, este viernes Peio García ICAL

Ester Muñoz afirma que Feijóo ganó "cinco a cero" en el debate a un Pedro Sánchez "totalmente noqueado"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y cabeza de lista por León, Ester Muñoz, aseguró este viernes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ganó "cinco a cero" en el debate a un Pedro Sánchez "totalmente noqueado".

"Ganó cada uno de los bloques de debate y también el minuto de oro", afirmó en una intervención ante los medios en el municipio leonés de Astorga.

"Hubo cinco bloques y creo que ganó cada uno. Si me permite, también incluso el minuto de oro" afirmó Muñoz, que aseguró que no es una percepción suya. "Si usted lee los medios de izquierdas de hoy lo están explicando", señaló.

Según su relato, el contraste fue evidente: Feijóo "ha presentado propuestas, ha hecho crítica al presidente del Gobierno que lleva ocho años y además lo ha hecho con buena cara", mientras Sánchez apareció "totalmente noqueado".

Y aseguró que "no es capaz de responder a su falta de gestión de los ocho años, a sus negligencias y a su corrupción".

Muñoz ironizó con la explicación que, según dijo, llega desde Moncloa: que Sánchez "se presentaba para perder" como estrategia para captar voto moderado.

"No sé qué moderado que pudiese ver ayer la tele viendo a un presidente que fue incapaz de responder las preguntas claras que le hizo Feijóo sobre corrupción en su partido", apuntó.

Uno de los momentos que más destacó fue el silencio del presidente cuando se le preguntó por la financiación de su campaña en las primarias.

"Fue completamente elocuente, no supo contestar. Cuando tú no puedes decir claramente si sé quién ha financiado mi campaña y esto es legal, pues te quedas callado con la cara con la que se quedó el señor Sánchez", señaló.

Recordó que le ocurrió lo mismo en la comisión de investigación cuando se le preguntó por "el dinero de su campaña" y "las saunas convertidas en prostíbulos de su suegro".

La candidata popular invitó a quien tenga dudas a ver "un trocito del debate, el que quieran, en silencio". "A ver quién tenía más cara de agresivo y quién estaba sonriente durante todo el debate", apuntó.

También desmintió varias afirmaciones de Sánchez: "Dijo que habían construido un millón de viviendas. ¿Dónde están?". Y sobre las pensiones: "El único que congeló las pensiones fue Zapatero, con el voto de Pedro Sánchez. Las mentiras de Pedro Sánchez no necesitan ni verificador".

Desde Astorga, Muñoz conectó el debate con la realidad de la comarca. "En los últimos ocho años la gente de esta comarca y de esta tierra ha pagado más impuestos que nunca. Y no ha visto llegar ninguna inversión. Y lo que se preguntan muchos astorganos y maragatos es dónde está su dinero", señaló.

Acusó al Gobierno de mantener a León "en el absoluto abandono" y de no haber presentado ni una vez los Presupuestos Generales del Estado, lo que ha impedido debatir partidas concretas para la provincia

El mensaje final fue el de la "defensa propia": "El cambio es más necesario que nunca. O el modelo de corrupción, de mentiras y abandono de Pedro Sánchez que lo hemos vivido en nuestras propias carnes los últimos ocho años, o un modelo de gestión, seriedad y rigor que es el que presenta Feijóo", zanjó.