León ya tiene fecha para el encendido de su Navidad: 2,6 millones de luces y más de 100 calles y plazas iluminadas

León dará inicio a la Navidad el próximo jueves 26 de noviembre. El alcalde, José Antonio Diez, será el encargado de apretar el botón que encenderá la iluminación que se extenderá por todos los rincones de la ciudad.

Para este año, el Ayuntamiento de León ha instalado más de 2,6 millones de luces led que decorarán cerca de un centenar de calles y plazas, llegando a más ubicaciones que en ocasiones anteriores.

A todo ello habrá que sumar árboles iluminados, 122 en toda León, letreros, dos ángeles, dos soldados, paraguas de luz, arcos, guirnaldas y otros motivos que llevarán la magia de la Navidad al centro de la ciudad, a los barrios y a las pedanías.

De esta manera, la luz volverá a llenar la plaza de Santo Domingo con un gran paraguas iluminado cuyo centro es un gran árbol navideño de 18 metros.

También tendrán sus propios paraguas las plazas de Torres de Omaña y El Cid, donde se instalarán dos.

Para esta ocasión, la Plaza Mayor contará con una iluminación especial en forma de cielo estrellado y también albergará el ya tradicional Mercado de Navidad, que abrirá sus puertas en el puente de diciembre.

Tampoco podía faltar la tradición en la decoración navideña, con los 12 ramos leoneses repartidos en diferentes plazas de la ciudad y el Belén tradicional que volverá a ubicarse en la Plaza de San Marcelo, frente a Botines.

Para que el espíritu navideño llegue a todos los rincones, el Ayuntamiento de León va a iluminar 122 árboles de los que 36 estarán en la Plaza de la Inmaculada, que por primera vez contará con decoración, 30 en la Plaza de las Cortes Leonesas y aledaños y dos de grandes dimensiones en Santa Nonia.

También habrá dos ángeles de grandes dimensiones que se ubicarán en la Plaza de Regla, dos cascanueces decorarán la Plaza de San Marcelo y otras figuras, almendros de luz, letreros y otros motivos decorativos que aún están pendientes de instalación.

El acto de encendido tendrá lugar a las 18:30 horas del jueves 26 de noviembre, con José Antonio Diez como encargado de dar al botón desde la Plaza de Santo Domingo, especialmente decorada para la ocasión.

Junto a él estará Café Quijano y las Aulas Corales de la Escuela Municipal de Música aportarán el toque musical navideño y los villancicos.

Todo ello se desarrollará en un escenario instalado en la propia plaza y han sido invitados todos los escolares de los centros educativos de la ciudad de León.

El horario previsto para las luces de Navidad, que se mantendrán hasta el próximo 6 de enero de 2026, será el siguiente: de 18:00 a 24:00 horas de lunes a jueves; de 17:30 a 2:00 horas viernes, sábados y vísperas de festivos; y festivos y domingos de 17:30 a 24:00 horas.

Además, habrá un horario especial los días 24 y 31 de diciembre y 1 y 5 de enero que se prolongará entre las 17:30 a 4:00 horas.