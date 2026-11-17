Riada en el municipio leonés de Manzanedo de Valdueza, el pasado mes de agosto César Sánchez ICAL

Ponferrada eleva a nivel 1 la alerta en Manzanedo de Valdueza por el riesgo de deslizamiento de una ladera

El Ayuntamiento de Ponferrada ha elevado este martes a nivel 1 el Plan de Protección Civil activado en la localidad de Manzanedo de Valdueza ante el riesgo de deslizamiento de la ladera donde se encuentra el arroyo que este verano acabó con la vida de dos vecinas.

Además se ha acordado la creación de un Centro Coordinador de Operaciones (Cecop) y se recomienda a los vecinos permanecer en las partes altas de su vivienda, evitar desplazamientos innecesarios, alejarse del cauce de los arroyos, no estacionar en vía pública y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Se convoca también una reunión con los vecinos y habrá un seguimiento técnico ante las lluvias intensas previstas, por lo que se ha ordenado la contratación, por vía de urgencia, de una estación meteorológica para la zona.

También se procederá a la limpieza de sumideros y los servicios de emergencias practicarán para estar preparados para un posible desalojo.

El Plan permanecerá activado hasta que desaparezcan las circunstancias que lo motivaron, o tras un informe técnico que aconseje su desactivación o la reducción del nivel de emergencia.