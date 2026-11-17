El alcalde de León, José Antonio Diez, durante la presentación del torneo de ajedrez Pequeños Gigantes, este martes Ayuntamiento de León

La gran final del torneo de ajedrez Pequeños Gigantes reunirá a 300 escolares este sábado en León

León se volverá a convertir en ciudad del ajedrez este sábado 21 de noviembre con la celebración de la Gran Final del Torneo de Ajedrez Pequeños Gigantes.

En la mañana de este martes el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ha presentado la tercera edición de este evento acompañado de Nicolás González, director comercial de la Fundación RMD.

El Palacio de los Deportes Urbano González Escapa de León albergará esta final que se va a desarrollar entre las 10:00 y las 19:00 horas. Participarán 54 equipos y casi 300 niños y niñas de entre 6 y 12 años, procedentes de distintos puntos de España y de otros países.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, ha asegurado que se trata de una gran cita para el deporte escolar y ha agradecido a los organizadores de este evento volver a elegir la capital leonesa para convertir a León en capital del ajedrez.

Además, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento de León por el deporte escolar con el apoyo a este evento, pero también con proyectos como las Escuelas Deportivas Municipales que llegan a 6.000 escolares que pueden elegir entre 26 disciplinas deportivas entre las que figura el ajedrez.

Como antesala de este evento, el viernes 20 de noviembre se celebrará en el Musac el Curso de Ajedrez Educativo de Pequeños Gigantes 2026, una jornada dirigida a docentes y a todas las personas que estén interesadas en el ajedrez como herramienta educativa, inclusiva y de desarrollo.

Será a partir de las 16:00 horas y contará con la participación de Leontxo García, María Rodrigo, Miriam Monreal y Lorena García.