Albares dice que la integridad territorial está “garantizada” en Ceuta y Melilla: “Son parte fundamental de España y Europa”

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha participado en un magosto en el CEIP Navaliengos de Ponferrada en la mañana de este domingo, 15 de noviembre.

Allí, el ministro ha afirmado que “es necesario que Pedro Sánchez siga al frente de un gobierno de progreso para El Bierzo” donde “los grandes avances e inversiones van unidas a las siglas del PSOE”.

“Estas no son unas elecciones como otras cualquiera. Son las más decisivas de nuestra democracia. No son simplemente cuatro años de alternancia lo que está en juego. Está en juego seguir progresando y seguir siendo el país que más crece de las economías avanzadas”, ha señalado.

Ha apuntado que España “crece el doble que Francia” y el “triple que Alemania” y ha mencionado el hecho de “seguir avanzando en derechos” frente a la “coalición reaccionaria” y que la “extrema derecha vuelva tras los años de dictadura al Gobierno de España” y “vuelva el retroceso”.

“Está en juego nuestra propia convivencia. Los que creemos que todo el mundo debe tener su oportunidad o aquellos que creen en los recortes y que lo único que saben es insultar, crispar y dividir a leoneses y españoles”, ha incidido.

Para él, este 29 de noviembre, se elige entre “dos modelos de España”. Por un lado, el que “ofrece Pedro Sánchez y el PSOE en un gobierno de progreso” frente a los que “anuncian, como PP y Vox, que van a privatizar las pensiones” y que “habrá que revisar el salario mínimo interprofesional”.

“Pedro Sánchez y su gobierno apostamos por una sanidad pública de calidad, en la educación pública. Frente a los que creen que la educación y la sanidad es para aquel que se la puede pagar. Queremos avanzar también en el derecho de las mujeres. Lo ha anunciado Pedro Sánchez, las pensiones y el derecho al aborto se van a constitucionalizar si hay un gobierno de progreso”, ha añadido Albares.

Ha afirmado que “necesitamos esa voz fuerte de España en el mundo” y “esa voz comprometida con la dignidad del pueblo palestino” y “liderando en las crisis internacionales” frente “al PP que dicen abiertamente sí a la guerra en Irán” y que con el “cierre del estrecho de Ormuz están incrementando los precios y la inflación golpeando el bolsillo de todos los españoles”.

Dos modelos, para el ministro, uno de “convivencia y progreso” y otro de “involución y de dividirnos a los españoles”.

La remigración de Vox

Sobre la remigración de Vox, Albares ha señalado que la política actual migratoria “demuestra que es compatible el crecimiento económico, de liderazgo, con la mano de obra que ha venido del exterior”.

“Aquellos países que tienen la receta de Vox, ahí tenemos el caso italiano, es que tienen las mayores entradas de inmigración irregular, a diferencia de España, que tiene las tasas más bajas de toda la entrada migratoria irregular en el Mediterráneo. Mucha demagogia y poca eficacia, frente a los resultados de lucha contra la inmigración irregular que ofrece este gobierno”, ha añadido.

Convivencia

El ministro ha apuntado que “la convivencia está en juego” y que “hemos ganado en décadas” y ha vuelto a insistir en los dos modelos que ofrecen, por un lado, el PSOE y por otro PP y Vox.

“Europa es igualdad. Son valores que se viven en El Bierzo. Lo que todos los habitantes tienen que comprender es que, si perdemos esos valores, vamos mal. Nos jugamos seguir progresando. Siendo un país que crece o volver a épocas muy oscuras”.

Integridad territorial

Sobre la integridad territorial y la soberanía de España ha dicho que “está garantizada por parte del Gobierno en Ceuta y Melilla” que “son una parte fundamental de España y Europa”, ha añadido.

“Estoy haciendo avanzar todo un paquete europeo para Ceuta y Melilla que incluye un asiento permanente en el Comité de las Regiones para que la voz de Ceuta se oiga con fuerza en Europa”, ha indicado.

Mañana, en Bruselas, ha indicado, en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores “vamos a aprobar definitivamente ese asiento permanente de Ceuta en el Comité de las Regiones”.

Ha hablado de un “paquete financiero” para que la “frontera sur terrestre de Europa que es Ceuta y Melilla tenga el mismo tratamiento y que se introduzcan en la unión aduanera”, aunque esto último, ha señalado Albares, Vivas ha decidido “frenarlo en un error” para que Ceuta y Melilla queden “ancladas en el corazón de Europa”.

“Eso empieza mañana, con la aprobación en el Consejo de Asuntos Exteriores de todos los ministros de ese asiento permanente de Ceuta en el Comité de las Regiones”.