Intervienen más de dos kilos de cocaína y un arma de fuego en Ponferrada tras una operación: tres personas a prisión

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Ponferrada han detenido a tres varones como presuntos responsables de delitos contra la salud pública, por tráfico de drogas, y tenencia ilícita de armas.

La operación, denominada House, se ha desarrollado tras una investigación del Grupo UDEV-II de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Ponferrada.

La investigación permitió identificar a dos personas residentes en Ponferrada que presuntamente se dedicaban a la adquisición y distribución de cocaína en distintos puntos de la ciudad.

Según las pesquisas policiales, ambos habrían organizado la venta de la sustancia por dosis y distribuido su actividad por diferentes zonas de la localidad y sus alrededores.

Las vigilancias y los seguimientos realizados por los investigadores permitieron identificar también a un tercer individuo, residente en León, que presuntamente suministraba la cocaína a los dos distribuidores en cantidades superiores.

Los agentes documentaron los desplazamientos y contactos entre los investigados, así como distintos indicios relacionados con la actividad investigada.

Una vez reunidos los elementos necesarios para avanzar en la investigación, la Policía Nacional procedió a la detención de los tres sospechosos y solicitó autorización judicial para practicar cinco entradas y registros en inmuebles vinculados a ellos.

Material intervenido

Durante los registros y las actuaciones policiales se intervinieron más de dos kilogramos de cocaína, parte de la cual se encontraba ya preparada para su distribución y venta. Los agentes localizaron también una pistola y munición del calibre 9 mm corto.

Entre los efectos intervenidos figuran asimismo tres vehículos de alta gama, siete básculas de precisión, dos máquinas envasadoras al vacío y más de 20.000 euros en efectivo, además de otros elementos presuntamente relacionados con la preparación, el almacenamiento y la distribución de las sustancias estupefacientes.

La operación permitió desarticular la estructura investigada y retirar del circuito ilícito una cantidad superior a dos kilogramos de cocaína, parte de ella dispuesta para su distribución en la comarca del Bierzo

Los tres detenidos, que cuentan con numerosos antecedentes policiales y judiciales, fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada, en funciones de guardia. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.

La Policía Nacional mantiene entre sus prioridades la investigación y persecución del tráfico de drogas, especialmente de las estructuras dedicadas al suministro y distribución de sustancias estupefacientes, con el objetivo de combatir su circulación y contribuir a la seguridad ciudadana.