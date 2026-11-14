Imagen de archivo de los Bomberos de León. Fotografía: Bomberos de León.

El incendio en una cocina de La Virgen del Camino moviliza a los bomberos de León: hay una persona afectada

Una persona ha resultado afectada por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en la calle Valdemulo de La Virgen del Camino (León), como han informado fuentes del 112.

El 112 recibió la alerta a las 6:42 horas del incendio con origen en una cocina.

El 112 dio aviso a Guardia Civil, bomberos de León y Policía Local de Valverde de la Virgen.

Los organismos en el lugar solicitaron asistencia sanitaria para una persona afectada por inhalación de humo, por lo que se avisa a Emergencias Sanitarias -Sacyl.

Sacyl ha informado que se envió una ambulancia de soporte vital básico, que trasladó a un varón, de unos 45 años, al Complejo Asistencial de León.